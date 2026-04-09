Romestead выйдет в раннем доступе 26 мая

Разработчики из Beartwigs объявили, что их дебютная игра Romestead станет доступна в раннем доступе Steam 26 мая. Издателем проекта выступает Three Friends. Дата выхода была раскрыта во время презентации Triple-i Initiative Showcase, прошедшей 9 апреля.

Ещё до объявления релиза проект успел привлечь внимание аудитории — по словам разработчиков, игру добавили в список желаемого в Steam более 250 тысяч пользователей.

Romestead описывается как приключенческая survival-игра с элементами градостроительного симулятора. Игрокам предстоит строить и развивать собственное поселение, исследовать окружающий мир и постепенно участвовать в возрождении древнего Рима. При этом разработчики обещают сражения с мифическими противниками и разнообразные испытания на пути к расширению города.

В игре предусмотрен кооператив до восьми человек. Каждый участник сможет выбрать собственного бога-покровителя, который будет давать уникальные бонусы, способности и влиять на стиль прохождения.

Игровой процесс строится вокруг управления ресурсами, строительства зданий и развития ремесла. Игрокам предстоит привлекать различных специалистов, создавать украшения для города, повышать уровень счастья жителей и открывать новые рецепты через исследования и путешествия. По мере прогресса можно будет автоматизировать производство с помощью более продвинутых построек и логистических систем.

Romestead станет первым проектом студии Beartwigs, тогда как издатель Three Friends также работает над ещё одной игрой — Decrepit, релиз которой запланирован на 2026 год.