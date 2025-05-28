Паркур без границ: новый трейлер Rooftops & Alleys разогревает перед релизом 17 июня

Игра Rooftops & Alleys готовится к прыжку на все ключевые платформы — 17 июня она выходит на ПК, PS5, Xbox Series X/S и Nintendo Switch. В преддверии релиза разработчики ML Media и Shine Group, совместно с Radical Theory, представили свежий геймплейный трейлер, проливающий свет на ключевые особенности этой паркур-аркады.

Главная фишка Rooftops & Alleys — тонкий баланс между паркуром и фрираннингом. Если первый делает акцент на выразительных трюках и зрелищности, то второй — на скорости и эффективности передвижения. Игра поощряет как техничную точность, так и креативность в выборе маршрутов: чем разнообразнее и плавнее ваши движения, тем выше адреналиновый счётчик, дающий бонусы к скорости и времени на выполнение трюков.

На старте игрокам будут доступны шесть разнообразных карт, каждая из которых предлагает уникальные испытания. Система карьерного роста позволяет прокладывать путь от новичка до легенды уличного спорта, выполняя задания и зарабатывая перья — внутриигровую валюту, за которую можно кастомизировать внешний вид персонажа и даже его… голубя.

Да, вы не ослышались: в игре можно временно превратиться в голубя, чтобы с высоты птичьего полёта разведать маршрут и затем снова ворваться в уличную стихию уже в человеческом обличье. Птичек тоже можно настраивать.

Rooftops & Alleys предлагает и продвинутый мультиплеер: от свободных прогулок по крышам с друзьями до соревновательных режимов вроде «Захвата флага», «Битвы трюков» и «Тегов».