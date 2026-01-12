Паркур без границ: Rooftops & Alleys: The Parkour Game получила продвинутый редактор уровней

Rooftops & Alleys: The Parkour Game стала одним из самых приятных открытий 2025 года, наглядно показав, что жанр паркура в играх всё ещё способен удивлять. Проект долгое время развивался в раннем доступе, постепенно обрастая одиночным и сетевым контентом, а теперь сделал важный шаг навстречу своему сообществу.

Разработчики из MLMEDIA выпустили полноценный редактор уровней, позволяющий игрокам самостоятельно создавать полосы препятствий любой сложности. Это именно тот инструмент, о котором фанаты просили уже давно. Редактор предлагает широкий набор настроек и объектов, давая возможность проектировать как динамичные тренировочные трассы, так и по-настоящему хардкорные испытания.

Авторы подчёркивают, что никто лучше самих игроков не понимает, каким должен быть идеальный паркур-маршрут. Новый модуль стал логичным ответом на запросы сообщества и открывает практически безграничное пространство для творчества.