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Rooftops & Alleys: The Parkour Game 21.05.2024
Инди, Спорт, От третьего лица
7.5 30 оценок

Rooftops & Alleys получила обновление с поддержкой модов

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Разработчики Rooftops & Alleys: The Parkour Game выпустили крупное бесплатное обновление для паркур-игры. Оно добавляет полноценную поддержку модов, а также наборы Ninja Pack и Trail Pack.

Игра предлагает свободно исследовать большие карты, искать скрытые места, проходить испытания на время и выполнять трюки.

В мультиплеере доступны режимы TAG, «Захват флага» и Trick Battles, где игроки соревнуются в паркурном мастерстве.

Главным нововведением стала поддержка пользовательских модификаций, расширяющая возможности сообщества.

Трейлеры 5
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