Rooftops & Alleys получила обновление с поддержкой модов

Разработчики Rooftops & Alleys: The Parkour Game выпустили крупное бесплатное обновление для паркур-игры. Оно добавляет полноценную поддержку модов, а также наборы Ninja Pack и Trail Pack.

Игра предлагает свободно исследовать большие карты, искать скрытые места, проходить испытания на время и выполнять трюки.

В мультиплеере доступны режимы TAG, «Захват флага» и Trick Battles, где игроки соревнуются в паркурном мастерстве.

Главным нововведением стала поддержка пользовательских модификаций, расширяющая возможности сообщества.