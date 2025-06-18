Состоялся релиз симулятора паркура - Rooftops & Alleys: The Parkour Game

В нишевом жанре аркадных паркурных симуляторов свежее пополнение - вышла Rooftops & Alleys на ПК и консолях, которая сильно вдохновлена известной Mirror's Edge.

Игра комбинирует паркур и фриранинг на обширных уровнях с уникальной архитектурой. Вы можете выполнять комбо из трюков, чтобы получать наибольший счет как в Tony Hawk's Pro Skater, закрывать вызовы на время, преодолевать цели в определенном порядке, а также парковать вместе с друзьями в мультиплеерных гонках или других режимах.

С версией 1.0 разработчик добавил полноценную прогрессию для соло игроков, под 300 предметов для коллекционирования, открывающих новые элементы кастомизации, трекинг общего прогресса, под 48 новых испытаний на 6 картах, включая и новые подвязанные к только что добавленной карте с контейнерным судном.

Также переработали системы комбо и расчета очков за трюки, для мультиплеера добавили режим с соревнованием на самый высокий счет за отведенное время, полностью переработали механику скольжения по земле, добавили фоторежим и 20 новых музыкальных треков.

Выпуск Rooftops & Alleys уже состоялся на PlayStation 5, Xbox Series X|S, Switch и ПК.