Выход симулятора паркура Rooftops & Alleys состоится на ПК, консолях PlayStation, Xbox и Nintendo 17 июня

Издатель MLMEDIA объявил дату выхода версии 1.0 для Rooftops & Alleys — релиз состоится 17 июня 2025 года на PlayStation 5, Xbox Series X/S и Nintendo Switch.

Rooftops & Alleys — паркурный симулятор, разработанный одним человеком на Unreal Engine 5. Игра предлагает свободу перемещения по картам, проработанную систему трюков, интуитивное управление, а также соревновательные и свободные режимы.

Rooftops & Alleys: The Parkour Game находится в раннем доступе Steam с мая 2024 года и получила за это время почти 5000 обзоров, а 95% из них положительные, и продано свыше 100 тысяч копий. Игра завоевала признание благодаря продуманной системе анимации и глубокому взаимодействию с окружением.

Полная версия добавит мультиплеер, новую карту, систему прогресса, фоторежим и дополнительные настройки персонажей.

Многопользовательский режим включает режим обгона, захват флага и соревнования по выполнению трюков. Одиночный позволит изучить секретные зоны, используя голубя для разведки местности и планирования маршрутов. Кастомизация предлагает более 100 вариантов внешнего вида персонажа и птицы-компаньона.

Главным отличием геймплея стала физика движения — плохие приземления приводят к падениям с высоты, добавляя элемент риска. Разработчик отмечает, что ключевой задачей стало балансирование между реализмом и зрелищностью прыжков.