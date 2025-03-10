От создателей Gothic и Risen: состоялся анонс Rootbound - приключенческой игры с двуногим ростком в главной роли

Ещё одна группа разработчиков из закрытой Piranha Bytes нашла себе новое пристанище — теперь под названием Brainlag Games. И сегодня они представили свой первый проект — Rootbound, приключенческий экшен, где физика играет важную роль в игровом процессе.
Главным героем этой игры выступает двуногий росток, который отправляется в путь, чтобы спасти родные земли от какой-то заразы. Распространяет эту гадость дождь, а защититься можно только светом факелов и костров, так что путешествовать в дождь будет реально опасно. Наверное, поэтому разработчики сделали упор на разбивке лагеря — надо периодически останавливаться, отдыхать и готовиться к дальнейшему пути. Также по ходу приключений придётся встречать заблудшие души, драться с разными монстрами и решать головоломки.
И вот что ещё интересно, у нашего ростка будет очень нестандартный напарник — живой рюкзак. Он не разговаривает, зато собирает полезные предметы и даёт их герою, когда они требуются. Правда, только если у него есть настроение помогать.
Rootbound выйдет только в 2026 году в Steam.
ГГ этой игры мне нравится больше, чем ГГ ассасинов.
А Элекс не упоминают по тому что лютое гЫвно?....хотя Ризен 2-3 та еще параша.
Ты, потише себя веди. Элекс многим понравился.
Есть разрабы, которые свалили после первого Risen. Именно они - те истинные люди, которые создали Gothic и создали ее такой, какая она есть. Все что было после - сделано под руководством Бьёрна Панкраца, который был лишь одним из оригинальных разрабов.
А шо, я не могу высказать свое мнение? Будешь мне указывать что делать? Ты случаем не уху ела?