От создателей Gothic и Risen: состоялся анонс Rootbound - приключенческой игры с двуногим ростком в главной роли

Ещё одна группа разработчиков из закрытой Piranha Bytes нашла себе новое пристанище — теперь под названием Brainlag Games. И сегодня они представили свой первый проект — Rootbound, приключенческий экшен, где физика играет важную роль в игровом процессе.

Главным героем этой игры выступает двуногий росток, который отправляется в путь, чтобы спасти родные земли от какой-то заразы. Распространяет эту гадость дождь, а защититься можно только светом факелов и костров, так что путешествовать в дождь будет реально опасно. Наверное, поэтому разработчики сделали упор на разбивке лагеря — надо периодически останавливаться, отдыхать и готовиться к дальнейшему пути. Также по ходу приключений придётся встречать заблудшие души, драться с разными монстрами и решать головоломки.

И вот что ещё интересно, у нашего ростка будет очень нестандартный напарник — живой рюкзак. Он не разговаривает, зато собирает полезные предметы и даёт их герою, когда они требуются. Правда, только если у него есть настроение помогать.

Rootbound выйдет только в 2026 году в Steam.