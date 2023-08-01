Дата старта альфа-тестирования и свежие дневники от разработчиков симулятора выживания Rooted

Небольшая студия Headlight решила порадовать "ждунов" грядущего симулятора выживания Rooted, назвав точную дату старта альфа-теста и выпустив свежий видеоролик с некоторыми подробностями о проекте. Видео демонстрирует прогресс разработки игры, начиная от идеи и концепции, и заканчивая непосредственно текущим этапом работы. Также в видео представлена захватывающая музыка от Manaberry, которая создала потрясающее произведение, идеально сочетающее акустические и современные электронные инструменты, чтобы передать всю атмосферу постапокалиптического мира.
Это творение - настоящий шедевр, и оно было запущено на популярных музыкальных платформах, включая Spotify. Посмотрев видеоролик вы сможете насладиться музыкой, которая идеально передает атмосферу мира после катастрофы.
Главной же новостью от авторов симулятора Rooted является названная дата запуска грядущей альфы. Уже с 4 сентября игроки смогут стать участниками первого тестирования на платформе Steam. Данное событие является значимым шагом для проекта, а также даст возможность разработчикам получить обратную связь от игроков и внести последние коррективы в игровой процесс. Авторы подмечают, что альфа-билд - это не финальная версия игры, и они рассчитывают на сотрудничество с геймерами для дальнейшего развития Rooted. Если вы предпочитаете полноценный игровой опыт, то лучше подождать бета-версию, которая будет доступна позже.
Зачем клепать одинаковые игры ???