Дата старта альфа-тестирования и свежие дневники от разработчиков симулятора выживания Rooted

Выжить в мире, который разрушила бактериологическая война. Это ваша задача в этой постапокалиптической игре на выживание. Вы — один из немногих, кто остался в живых после 2100 года. Вам придётся адаптироваться к новым условиям жизни на руинах прошлой цивилизации.

Некоторые районы стали безопасными и зелёными, благодаря природе, которая очистила их от бактерий. Но другие районы, особенно городские, остались опасными и заражёнными. Вы должны быть осторожны, когда исследуете их. И не забывайте о своём лагере, который нужно развивать и улучшать.

Вы можете собирать различные предметы, которые найдёте в мире. В игре также есть возможность строить и укреплять свой лагерь, используя эти предметы. А для защиты от опасностей, вы должны использовать оружие, баррикады и ловушки. При желании можно создавать форпосты в других местах, чтобы иметь пристанище на дальних расстояниях.

Всё это можно делать в одиночку или с друзьями. Но помните: вы не одиноки в этом мире. Есть животные, которые могут быть друзьями или врагами. Есть другие люди, которые тоже борются за выживание. Некоторые из них могут быть дружелюбными, а другие — враждебными.