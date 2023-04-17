Rooted оказалась в списке желаемого более чем у 600.000 пользователей Steam ©

В своих социальных сетях разработчики будущего симулятора выживания Rooted поделились приятными новостями. По их словам, игра вызвала немалый интерес у пользователей и была добавлена в список желаемого более чем 600.000 раз на площадке Steam. Это является огромной мотивацией, за что авторы выразили благодарность и подметили, что прямо сейчас “неустанно работают над воплощением игры в жизнь”.

Все неспроста, ведь уже в конце мая этого года возможен запуск первого альфа-тестирования для пользователей. Во время теста игрокам будут доступны некоторые зоны на большой карте и множество ключевых механик. К сожалению, больше информации сказано не было, но уже в ближайшее время Headlight Studio пообещала раскрыть новые подробности.

Rooted – это симулятор выживания, действия которого происходят в постапокалиптическом мире 2100 года. Вследствие бактериологической войны от планеты остались лишь руины, которые населяют животные и оставшиеся выжившие. Как вы поняли, зомби тут нет. Но люди все равно продолжают создавать различные группировки, враждующие между собой, поэтому главными противниками для игрока станут голод и человек.