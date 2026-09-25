Мясной тактический шутер Rotfront покинул ранний доступ Steam с масштабным обновлением 1.0

Студия Blackridge Entertainment выпустила версию 1.0 динамичного шутера от первого лица Rotfront на платформе Steam. Проект находился в раннем доступе с 22 мая 2026 года и добрался до полноценного релиза за 4 месяца разработки. Действие игры разворачивается в 2034 году на территории охваченного эпидемией штата Вашингтон. Игроку в роли единственного успешного участника проекта Project Chimera предстоит в одиночку зачищать зараженные зоны от орд мутантов под названием Rots.

Финальный релиз расширил кампанию до 15 миссий благодаря добавлению 6 новых локаций, среди которых поместье Manor, часовня Forsaken Chapel и комплекс Final Protocol. Игровой процесс построен на высокой скорости перемещения с использованием рывков и замедления времени Reflex для уклонения от атак в узких коридорах. Кроме того, на открытых картах появились случайные события с пролетом боевых истребителей, а после завершения заданий отображается детальный экран статистики.

Список активностей пополнился режимом Elite Hunt, сфокусированным на выслеживании особо опасных элитных мутантов Apex Rots. Такие противники, как Revenant, Wraith и взрывающийся при гибели Blight, отличаются повышенным запасом здоровья и уникальными повадками. Также переработана система выпадения добычи, поэтому поверженные враги теперь оставляют после себя сразу несколько предметов, включая патроны, аптечки, пластины для брони и контейнеры с редким оружием.

Арсенал проекта увеличился до 24 единиц благодаря введению 9 новых моделей оружия, включая дробовик VEPYR 12, штурмовые комплексы RAUTA-95, AKVM, SABR-17s и скорострельный XK9. Для доступных стволов добавили 8 прицелов и дополнительную боковую планку Canted Sight для ведения прицельного огня под углом. Система экипировки получила отдельные ячейки под шлемы, пояса и ботинки, куда устанавливаются 19 новых предметов снаряжения со свойствами вроде снижения входящего урона или регенерации здоровья.

В снаряжение бойца вошли 4 типа метательных гранат: осколочные, зажигательные, светошумовые 9 Banger и баллоны с токсичным газом. Персонаж получил нательный фонарь для темных участков и возможность наносить быстрые удары ножом Quick Melee в ближнем бою. Повествование и вылазки сопровождаются репликами координатора с позывным Athena, озвученной актрисой Рейвен Моралес.

Разработчик Леон Мэттью Симанджунтак планировал выпустить обновление в августе 2026 года, однако релиз пришлось перенести из-за выполнения стороннего контракта по видеомонтажу. В обращении к сообществу создатель проекта подвел итоги долгого этапа разработки.

Версия Rotfront 1.0 наконец-то вышла спустя 4 месяца. Огромное спасибо за поддержку и покупку проекта в раннем доступе, обновление должно оправдать все ожидания. Также благодарность участникам открытого бета-тестирования. Игроки, сообщившие об ошибках, указаны в титрах. О найденных багах можно сообщать на форуме или напрямую на сервере Discord. Это все, если ничего не забыто в состоянии сильного недосыпа.

- Леон Мэттью Симанджунтак, разработчик Blackridge Entertainment

Релизная версия добавила 50 достижений Steam, систему постоянных улучшений и 5 перков, доступных во внутриигровом магазине. Шутер создан на базе Unreal Engine и поддерживает технологии масштабирования NVIDIA DLSS, NVIDIA NIS и AMD FSR. Стоимость базовой версии в цифровом магазине Valve составляет 550 рублей.