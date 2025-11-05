Атмосферный геймплейный ролик Routine знакомит с устройством, которое может спасти жизнь игрокам

Издание IGN опубликовало небольшой, но крайне атмосферный геймплейный ролик по научно-фантастическому хоррору Routine. На новых кадрах нам в полной мере показали новый инструмент под названием C.A.T. Ultraview Module. Устройство, внешне напоминающее гибрид видеокамеры и радарного сканера, играет ключевую роль в выживании на заброшенной лунной станции, где разворачиваются события игры.

По словам разработчиков, C.A.T. Ultraview Module позволит не только фиксировать детали окружения, но и выявлять скрытые угрозы, что становится особенно важным в условиях, когда тишина и изоляция — не менее опасны, чем сами враги.

Routine описывается как ретрофутуристический хоррор, вдохновлённый представлениями 1980-х о будущем. Игрокам предстоит исследовать мрачную станцию, восстанавливать события до своего прибытия и противостоять неизвестной силе, считающей главным врагом самого героя.

Игра выходит уже в следующем месяце — 4 декабря 2025 года на ПК и консолях Xbox Series X|S и Xbox One, а также будет доступна в Xbox Game Pass с первого дня релиза.