Хоррор Routine близок к финишу: долгострой спустя 12 лет выглядывает из тени

Проекты с долгой историей разработки — не редкость, но мало кто может сравниться с Routine от Lunar Software. Впервые анонсированная в 2012 году, научно-фантастическая игра в жанре survival horror почти исчезла из поля зрения, лишь изредка напоминая о себе. Однако сейчас разработчики вновь дали о себе знать — и впервые за долгое время уверенно говорят о прогрессе.

В свежем обновлении на Steam дизайнеры Аарон Фостер и Джемма Хьюз, а также программист Пит Дисслер подтвердили: Routine всё ещё в активной разработке и «приближается к финишной черте». Авторы признались, что из-за малого размера команды предпочли сосредоточиться на работе, а не на частых обновлениях. Они поблагодарили сообщество за терпение и пообещали в ближайшее время поделиться новыми новостями — но пока без конкретной даты релиза.

Несмотря на скромный штат, разработке помогали внешние специалисты. Одним из них стал известный композитор DOOM Мик Гордон. Он работал над игрой несколько лет, но покинул проект летом 2024 года из-за плотного графика. Тем не менее, его музыка и рекомендации останутся в финальной версии, а работу продолжит новая команда звукорежиссёров.

Routine создаётся для PC, Xbox Series X/S и PlayStation 5. Игрокам предстоит выживать на мрачной лунной станции, скрываясь от роботизированных убийц. Перманентная смерть и отсутствие системы лечения добавляют напряжения — каждый шаг может стать последним.