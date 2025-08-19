Лунный кошмар: хоррор ROUTINE выйдет в конце 2025 года и станет доступен в Game Pass с первого дня

На Gamescom Opening Night Live 2025 шведский издатель Raw Fury и британская студия Lunar Software подтвердили дату выхода долгожданного хоррора ROUTINE. Игра, которая разрабатывалась долгие годы, увидит свет в конце 2025 года и выйдет на Steam и Xbox, а подписчики Game Pass смогут погрузиться в атмосферу ужаса сразу в день релиза.

ROUTINE — это научно-фантастический хоррор от первого лица, действие которого разворачивается на заброшенной лунной базе. Вдохновлённая эстетикой технологий 80-х, игра предлагает исследовать тёмные сектора станции — от пустых торговых залов до разрушенных жилых кварталов. Главная задача — выяснить, почему база замолчала, и пережить встречу с врагом, который считает игрока самой большой угрозой. Но каждое открытие ведёт лишь к новым, более жутким тайнам.

Ключевые особенности проекта подчеркивают его атмосферность: минималистичный интерфейс и диегетический звук создают полное ощущение присутствия, а инструмент C.A.T. становится незаменимым помощником для доступа к терминалам, поиска подсказок и выживания. Угроза может настигнуть в любой момент, и игроку придётся выбирать — убегать, прятаться или рисковать, используя C.A.T. в крайнем случае.

Разработчики обещают насыщенный хоррор-экспириенс в духе классики жанра, но с современным подходом к визуалу и геймплею. ROUTINE уже можно добавить в список желаний на Steam и Xbox, а новый трейлер с кадрами геймплея доступен онлайн.