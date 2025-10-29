Научно-фантастический хоррор Routine выйдет в декабре после 13 лет разработки

После 13 лет разработки Routine, научно-фантастический хоррор от первого лица от Lunar Software и Raw Fury, наконец-то получил дату релиза. Выход на ПК (Steam)? Xbox Series X|S, Xbox One и Xbox Game Pass состоится 4 декабря).

Действие Routine разворачивается в мире 80-х годов на заброшенной лунной базе, где вам предстоит исследовать окружающее пространство, чтобы найти ответы на вопросы о причинах затишья. Но исследование — это лишь половина дела: по коридорам базы рыщут машины-убийцы в поисках любых угроз, что делает выживание ещё более сложным.

Игра была первоначально анонсирована в 2012 году и даже была назначена на март 2017 года, но проект столкнулся с многочисленными задержками и финансовыми трудностями, из-за которых многие решили, что он отменён. Однако в 2022 году игра была повторно анонсирована в партнёрстве с Raw Fury, к большому удивлению и радости всех, кто надеялся на её выход.