"Неидеальный, но достойный наследник Alien: Isolation": появились первые оценки хоррора Routine

В сети появились первые рецензии на научно-фантастический хоррор от первого лица Routine. Игра, находившаяся в производственном аду более десяти лет, наконец-то добралась до релиза и получила преимущественно положительные, хоть и полярные отзывы профильной прессы.

На момент написания новости средний рейтинг проекта на Metacritic составляет 77 баллов, а на OpenCritic — 79 баллов (рекомендуют 60% критиков). Журналисты часто называют Routine духовным наследником культовой Alien: Isolation, отмечая схожесть не только в достоинствах, но и в недостатках.

Оценки западных изданий:

Xbox Tavern — 9.7/10

PCGamesN — 9/10

CGMagazine — 9/10

Wccftech — 8.5/10

PC Gamer — 77/100

GamesRadar+ — 3.5/5

Game Rant — 5/10

Digitec Magazine — 2/5

Обозреватели хвалят Routine за невероятно качественный визуальный стиль в духе «кассетного футуризма» 80-х и густую, давящую атмосферу, которая мастерски играет на нервах. Многим пришлась по душе интригующая история и механики выживания, вызывающие то самое чувство незащищенности перед неумолимым врагом.

Научно-фантастическая игра ужасов Routine ждала своего часа очень долго, но, к сожалению, 13-летнее ожидание не стоило этого.

— Game Rant

Страшные монстры, красивые места и история, которая, к сожалению, затерялась в космосе.

— PC Gamer

ROUTINE — отличная игра-головоломка в жанре хоррор от первого лица, которая, несмотря на медленный темп, способна удержать вас на краю кресла в течение 10 часов подряд благодаря напряженной, насыщенной атмосфере, созданной благодаря прекрасному воплощению ретро-футуристической эстетики и потрясающему звуковому сопровождению, которое погружает вас в свой мир и заставляет прислушиваться к малейшему шуму, чтобы не быть пойманным. Ее сюжет, возможно, не блещет оригинальностью, но в конечном итоге это интересная игра, которую стоит пройти еще раз, и которую должны сыграть поклонники Alien: Isolation, пока мы все ждем Alien: Isolation 2.

— Wccftech

Однако негативные рецензии указывают на проблемы, знакомые фанатам жанра еще по Alien: Isolation. Игру ругают за затянутость, запутанную навигацию по космической станции и утомительную беготню из точки А в точку Б. Часть критиков отметила, что чувство страха быстро сменяется раздражением из-за пазлов и однообразия, из-за чего к финалу прохождения становится скучно.

Релиз Routine состоится уже завтра, 4 декабря. Игра будет доступна на ПК (Steam, Microsoft Store), Xbox One и Xbox Series X/S, а также сразу станет доступна подписчикам сервиса Game Pass.