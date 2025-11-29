ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Routine 04.12.2025
Экшен, Адвенчура, Ужасы, Космос
8.3 179 оценок

Стали известны системные требования научно-фантастического хоррора Routine

monk70 monk70

На своей странице в Steam издатель Raw Fury опубликовал официальные системные требования для Routine, научно-фантастического хоррора от первого лица, разработанного Lunar Software. Игра выйдет на Xbox Series X/S, Xbox One и ПК в Steam и Microsoft Store 4 декабря. Игра также будет доступна для обеих платформ через Game Pass.

Помимо требований, разработчик упомянул в сообщении в Steam, что Routine будет доступна с первого дня в сервисе GeForce Now от Nvidia и что в неё можно будет без проблем играть в Steam Deck, хотя разработчики продолжат оптимизировать игру для официальной верификации.

Минимальные:

  • Требуется 64-разрядный процессор и операционная система.
  • Операционная система: Windows 10 64-разрядная
  • Процессор: Intel Core i5-8600 / Ryzen 5 3600
  • Оперативная память: 8 ГБ
  • Видеокарта: Nvidia GeForce GTX 1060 / AMD Radeon RX 570
  • DirectX: Версия 11
  • Накопитель: 10 ГБ свободного места

Рекомендуемые

  • Требуется 64-разрядный процессор и операционная система.
  • Операционная система: Windows 10 64-разрядная
  • Процессор: Intel Core i5-13600K / AMD Ryzen 5 7600X
  • Оперативная память: 16 ГБ
  • Видеокарта: Nvidia GeForce RTX 2060 / Radeon RX 5700
  • DirectX: Версия 11
  • Накопитель: 10 ГБ свободного места
19
12
Комментарии:  12
Ваш комментарий
Dakini

Почему игра весит 10 Гб, а оперативы для неё нужно 16гб. Разрабы сказочные д@лб@ебы или системки написали дворники и уборщицы. По моему для инженерского состава такие ошибки недопустимы.

10
Panzerfaust316

Там игру делали где-то лет 10, постоянно что-то откладывали и дату релиза переносили.. И графика соответствующего качества. Но, требования как у Киберпанка

2
PersonaR8

Как вес игры влияет на оперативную память?

2
MNM 777 Panzerfaust316

C 2012 , как и Star Citizen

Ahnx

Антинаучно-фантастического.Так правильно.

Современные игры к науке не имеют никакого отношения.

5
MNM 777
3
Каприз888

Хорошие требования. Скромненькие.

2
no homo

вайбы alien isolation. в это мы играем!

1
MNM 777
1
ShooterFAN

О, давно жду её!