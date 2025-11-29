Стали известны системные требования научно-фантастического хоррора Routine

На своей странице в Steam издатель Raw Fury опубликовал официальные системные требования для Routine, научно-фантастического хоррора от первого лица, разработанного Lunar Software. Игра выйдет на Xbox Series X/S, Xbox One и ПК в Steam и Microsoft Store 4 декабря. Игра также будет доступна для обеих платформ через Game Pass.

Помимо требований, разработчик упомянул в сообщении в Steam, что Routine будет доступна с первого дня в сервисе GeForce Now от Nvidia и что в неё можно будет без проблем играть в Steam Deck, хотя разработчики продолжат оптимизировать игру для официальной верификации.

Минимальные:

Требуется 64-разрядный процессор и операционная система.

Операционная система: Windows 10 64-разрядная

Процессор: Intel Core i5-8600 / Ryzen 5 3600

Оперативная память: 8 ГБ

Видеокарта: Nvidia GeForce GTX 1060 / AMD Radeon RX 570

DirectX: Версия 11

Накопитель: 10 ГБ свободного места

Рекомендуемые