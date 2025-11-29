Стали известны системные требования научно-фантастического хоррора Routine

На своей странице в Steam издатель Raw Fury опубликовал официальные системные требования для Routine, научно-фантастического хоррора от первого лица, разработанного Lunar Software. Игра выйдет на Xbox Series X/S, Xbox One и ПК в Steam и Microsoft Store 4 декабря. Игра также будет доступна для обеих платформ через Game Pass.
Помимо требований, разработчик упомянул в сообщении в Steam, что Routine будет доступна с первого дня в сервисе GeForce Now от Nvidia и что в неё можно будет без проблем играть в Steam Deck, хотя разработчики продолжат оптимизировать игру для официальной верификации.
Минимальные:
- Требуется 64-разрядный процессор и операционная система.
- Операционная система: Windows 10 64-разрядная
- Процессор: Intel Core i5-8600 / Ryzen 5 3600
- Оперативная память: 8 ГБ
- Видеокарта: Nvidia GeForce GTX 1060 / AMD Radeon RX 570
- DirectX: Версия 11
- Накопитель: 10 ГБ свободного места
Рекомендуемые
- Требуется 64-разрядный процессор и операционная система.
- Операционная система: Windows 10 64-разрядная
- Процессор: Intel Core i5-13600K / AMD Ryzen 5 7600X
- Оперативная память: 16 ГБ
- Видеокарта: Nvidia GeForce RTX 2060 / Radeon RX 5700
- DirectX: Версия 11
- Накопитель: 10 ГБ свободного места
Почему игра весит 10 Гб, а оперативы для неё нужно 16гб. Разрабы сказочные д@лб@ебы или системки написали дворники и уборщицы. По моему для инженерского состава такие ошибки недопустимы.
Там игру делали где-то лет 10, постоянно что-то откладывали и дату релиза переносили.. И графика соответствующего качества. Но, требования как у Киберпанка
Как вес игры влияет на оперативную память?
C 2012 , как и Star Citizen
Антинаучно-фантастического.Так правильно.
Современные игры к науке не имеют никакого отношения.
Хорошие требования. Скромненькие.
вайбы alien isolation. в это мы играем!
О, давно жду её!