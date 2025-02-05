Royal Quest ворвалась в топ Steam - старая MMORPG снова стала хитом

Royal Quest, старожил среди MMORPG, неожиданно для многих оказалась в центре внимания в декабре 2024 года, попав в топ-20 новых игр Steam сразу в трёх категориях: «Лучшие бесплатные игры», «Лучшие ролевые экшены» и «Глубокий сюжет». Для игры с такой историей это не просто достижение — это явный сигнал, что она всё ещё способна привлекать новых игроков и удерживать старых.
Секрет успеха — в постоянном развитии. За время подготовки к релизу в Steam Royal Quest серьёзно изменилась. В 2024 году в игре появился новый рейдовый босс — Зибо, гигантский зубастый сундук, вдохновлённый культовыми мимиками из Dungeons & Dragons. Помимо этого, разработчики добавили массу свежего контента: новых питомцев, маунтов и декоративных элементов. Особого внимания заслуживает система кастомизации, позволяющая менять внешний вид экипировки без ущерба для её характеристик — классический «трансмог», о котором так просили фанаты.
И это ещё не всё. На 2025 год у разработчиков амбициозные планы: переработка PvP-режимов и осад, изменения в балансировке классов, расширение карты и множество других улучшений. Всё это обещает сделать игру ещё более динамичной и интересной как для ветеранов, так и для новичков.
Royal Quest наглядно показывает, что возраст — не помеха для успеха, если игра продолжает эволюционировать и прислушиваться к своим игрокам. Кто знает, может, впереди у неё ещё более громкие победы.
Играл в эту ммошку на релизе, после еще примерно года 2. До ввода новой "механики" где перелопатили и испортили всю игру, тогда из неё уходили все кому не лень, целыми кланами уходили, без шуток. Тогда примерно tera выходила, многие туда ушли. Но первые несколько лет своего существования, до продажи прав другой студии игра была реально годной. Но сейчас это просто вы*ер неиграбельный без вливания денег.
ворвалась мягко говоря не очень
а ведь могли хорошую КБ 2 сделать. а не тот недоделаный кусок от 1с. жаль.
Ну, главное калкорд обогнали, это успех
Это похоже на рекламу, мморпг погибли давно.
это чисто твое имхо которое никакого отношения к реальности не имеет
ну если сыськи еще больше покажут то еще больше в этот кал придут чтобы разочароваться