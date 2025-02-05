Royal Quest ворвалась в топ Steam - старая MMORPG снова стала хитом

Royal Quest, старожил среди MMORPG, неожиданно для многих оказалась в центре внимания в декабре 2024 года, попав в топ-20 новых игр Steam сразу в трёх категориях: «Лучшие бесплатные игры», «Лучшие ролевые экшены» и «Глубокий сюжет». Для игры с такой историей это не просто достижение — это явный сигнал, что она всё ещё способна привлекать новых игроков и удерживать старых.

Секрет успеха — в постоянном развитии. За время подготовки к релизу в Steam Royal Quest серьёзно изменилась. В 2024 году в игре появился новый рейдовый босс — Зибо, гигантский зубастый сундук, вдохновлённый культовыми мимиками из Dungeons & Dragons. Помимо этого, разработчики добавили массу свежего контента: новых питомцев, маунтов и декоративных элементов. Особого внимания заслуживает система кастомизации, позволяющая менять внешний вид экипировки без ущерба для её характеристик — классический «трансмог», о котором так просили фанаты.

И это ещё не всё. На 2025 год у разработчиков амбициозные планы: переработка PvP-режимов и осад, изменения в балансировке классов, расширение карты и множество других улучшений. Всё это обещает сделать игру ещё более динамичной и интересной как для ветеранов, так и для новичков.

Royal Quest наглядно показывает, что возраст — не помеха для успеха, если игра продолжает эволюционировать и прислушиваться к своим игрокам. Кто знает, может, впереди у неё ещё более громкие победы.