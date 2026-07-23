Состоялся официальный релиз мрачного экшена Rubinite в цифровом магазине Steam

Тайваньская студия Cup Dog Games официально объявила о полноценном выходе своего амбициозного двухмерного экшена под названием Rubinite. Долгожданная игра в жанре босс-раш уже стала доступна пользователям персональных компьютеров в сервисе цифровой дистрибуции Valve. Проект привлекает внимание своей глубокой боевой системой и уникальной стилистической атмосферой.

Сюжетная линия приключения рассказывает драматическую историю юной принцессы по имени Руби, которая была вынуждена бежать из своего родного Алого Королевства. Главная героиня решает встать на опасный путь жестокой мести, чтобы полностью очистить захваченные земли от предателей и вернуть законный престол. Игровой процесс полностью сосредоточен на затяжных и зрелищных сражениях с колоссальными боссами, каждый из которых требует от пользователя индивидуального тактического подхода.

Ключевой механикой боевой системы проекта выступает функция под названием Фокус, позволяющая игроку мгновенно находить уязвимые места в защите монстров. После успешного обнаружения слабости Руби способна проводить сокрушительные точечные выпады и молниеносные колющие атаки, наносящие колоссальный урон. Геймплей заставит пользователей постоянно балансировать между агрессивными выпадами и своевременными уклонениями ради сохранения собственной жизни.

В настоящий момент экшен представлен исключительно на персональных компьютерах, а его полноценную версию можно приобрести со специальной приветственной 10% скидкой в честь запуска.