Необычная ролевая игра Rue Valley про временную петлю получила демоверсию в Steam

Разработчики Rue Valley получили неожиданную поддержку – их нарративную ролевую игру одобрил сам Роберт Курвиц, сценарист Disco Elysium. Вместе с ним положительные отзывы дали художник Александр Ростов и писательница Хелен Хиндпере.

Rue Valley от Emotion Spark Studio – повествовательная RPG с изометрической камерой и сложными моральными выборами. Её сравнивают с Disco Elysium, но, в отличие от множества претендентов на духовное наследие культовой игры, проект действительно привлёк внимание её создателей.

Команда Disco Elysium посетила студию Emotion Spark в Белграде, протестировала игру и осталась впечатлена. Курвиц назвал её «вдохновляющей», Хиндпере – «оригинальной», а Ростов помог художникам доработать стиль.

В Rue Valley игроки окажутся в городке, застрявшем во временной петле. Демоверсия уже доступна в Steam.