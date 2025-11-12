"Одна из лучших нарративных RPG": первые отзывы о Rue Valley

В сети появились первые отзывы о Rue Valley — классической RPG, вдохновленной Disco Elysium. Геймеры отметили, что в игре отличные сюжет и атмосфера, но местами хромает оптимизация и присутствуют баги.

Ждал игру с самого выхода демки. Признаться, не фанат подобного жанра, но идея с временной петлей зацепила.

Одна из лучших нарративных RPG.

Здесь нет Куно... Но игра достойная!

Тут можно флиртовать с автоматом с напитками. Игра багованная и сыроватая, некоторые сцены не озвучены, надоедает монотонность, но разработчики видимо хотели показать, что такое временная петля.

За последние 47 минут я попрыгал по лужам, неудачно подкатил к девчонке (опять), принял странную таблетку от темнокожего мужчины, попил ржавой воды из канализации. Пока все идет хорошо...

Rue Valley издала Owlcat Games, а разработчиком выступила сербская Emotion Spark Studio. Сюжет RPG повествует о таинственной временной петле. Геймеру предстоит из нее выбраться, а также разобраться с внутренними демонами.