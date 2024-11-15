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Rue Valley 2026 г.
Адвенчура, Ролевая, Инди, Вид сверху
5.3 3 оценки

Появился новый геймплейный трейлер Rue Valley - приключенческой ролевой игры про временную петлю

Lunersun
Новости

Студия Emotion Spark показала геймплейный трейлер своей игры Rue Valley. Также разработчики заодно запустили открытое тестирование альфа-версии в Steam.

Игра отправит нас в необычное приключение, где события повторяются каждые 47 минут. Разработчики обещают, что на то, чтобы выбраться из временной ловушки и докопаться до истины, уйдёт примерно 20 часов.

Главной особенностью проекта должна стать система личности героя. Его характер не просто влияет на диалоги — он постоянно меняется в зависимости от ситуации. Пропустил пару стаканчиков — язык развязался, попал в стрессовую ситуацию — замкнулся в себе. А ещё можно просто попробовать разные черты характера и посмотреть, как они раскроют историю с новой стороны.

Точную дату релиза Rue Valley на ПК разработчики пока не называют, хотя и обещают выпустить игру уже скоро.

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Комментарии: 4
Ваш комментарий
ЮрийSport

У меня одного не особо хорошо работают ролики на данном сайте?(

1
Bob Chipeska

у всех

0
Нейтан Дрейк

Бидон санкции ввёл.

0
Brainstoun

Альфа... Ну годика через 4 в релиз поиграем

0