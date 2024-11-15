Появился новый геймплейный трейлер Rue Valley - приключенческой ролевой игры про временную петлю

Студия Emotion Spark показала геймплейный трейлер своей игры Rue Valley. Также разработчики заодно запустили открытое тестирование альфа-версии в Steam.

Игра отправит нас в необычное приключение, где события повторяются каждые 47 минут. Разработчики обещают, что на то, чтобы выбраться из временной ловушки и докопаться до истины, уйдёт примерно 20 часов.

Главной особенностью проекта должна стать система личности героя. Его характер не просто влияет на диалоги — он постоянно меняется в зависимости от ситуации. Пропустил пару стаканчиков — язык развязался, попал в стрессовую ситуацию — замкнулся в себе. А ещё можно просто попробовать разные черты характера и посмотреть, как они раскроют историю с новой стороны.

Точную дату релиза Rue Valley на ПК разработчики пока не называют, хотя и обещают выпустить игру уже скоро.