Rue Valley - петля времени, которая изменит вас: релиз 11 ноября на всех платформах

Издатель Owlcat Games и студия Emotion Spark Studio объявили, что нарративная RPG Rue Valley выйдет 11 ноября на PlayStation 5, Xbox Series, Switch и PC (Steam, Epic Games Store, GOG).

Игра переносит игроков в заброшенный городок, застрявший во временной петле. Каждый новый цикл — шанс по-новому взглянуть на себя и окружение. Главный герой может быть холодным и замкнутым или же эмоциональным и разговорчивым — всё зависит от выбора игрока. Диалоги и события подстраиваются под выбранный стиль поведения, открывая разные стороны персонажей и неожиданные повороты истории.

В Rue Valley важную роль играют воспоминания: их можно сохранять в графике, чтобы открывать новые мысли и варианты взаимодействия. Дополняют атмосферу необычные эффекты статусов: герой может становиться более общительным в пьяном виде или чувствительным в моменты тревоги.

Главная цель — разгадать тайну аномалии, запершей мотель и его окрестности в бесконечной петле. Каждое повторение открывает новые подсказки, пока игрок не соберёт все ключи к разгадке.

Визуальный стиль Rue Valley выполнен в 2D с эффектом параллакса и вдохновлён «Человеком-пауком: Паутина вселенных» и «Disco Elysium».