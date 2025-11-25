День спортивных игр: RUNE взломали AFL 26, Rugby 25, Rugby League 26 и Cricket 26 с мощной кастомной защитой

В то время как voices38 занимается взломом защиты Denuvo, группа RUNE тоже не сидит без дела: в выходные взломщики выложили Battlefield 6, а сегодня порадовали любителей спортивных игр.
RUNE взломали сразу четыре игры от Big Ant Studios и издательства Nacon: AFL 26, Rugby 25, Rugby League 26 и Cricket 26. Все эти игры обладают мощной кастомной защитой с проверкой аутентификации лицензии и оставались невзломанными с момента их выхода.
По всей видимости RUNE полностью разобрались в защите от Big Ant Studios и в следующем году разработчикам придется придумывать нечто новое.
Ммм...четыре абсолютно неинтересных спортивных поделки за день.
Ждём, может и выстрелить чего нибудь интересное, подбор дело трудное, вот иногда эффект даёт взлом таких простых и ненужных...
Игры никакие но такая конкуренция между "Войсес38" и "Руне" достойна похвалы! "гоу, гоу, гоу!"
Ну вообще молодцы!!!
Бесполезный взлом. Игры настолько нишевые, что даже с скачать не получится. Просто на раздаче ни кого не будет.