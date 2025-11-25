День спортивных игр: RUNE взломали AFL 26, Rugby 25, Rugby League 26 и Cricket 26 с мощной кастомной защитой

В то время как voices38 занимается взломом защиты Denuvo, группа RUNE тоже не сидит без дела: в выходные взломщики выложили Battlefield 6, а сегодня порадовали любителей спортивных игр.

RUNE взломали сразу четыре игры от Big Ant Studios и издательства Nacon: AFL 26, Rugby 25, Rugby League 26 и Cricket 26. Все эти игры обладают мощной кастомной защитой с проверкой аутентификации лицензии и оставались невзломанными с момента их выхода.

По всей видимости RUNE полностью разобрались в защите от Big Ant Studios и в следующем году разработчикам придется придумывать нечто новое.