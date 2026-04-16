Киберпанк возвращается: закрытая пре-альфа Ruiner 2 стартует уже 27 апреля

Студия Reikon Games объявила о запуске закрытой пре-альфы Ruiner 2. Тестирование начнётся 27 апреля и продлится до 4 мая.

Разработчики уже открыли приём заявок через официальный сайт игры, однако количество приглашений будет ограничено. Рассылка доступов начнётся в день старта теста.

Это первое публичное испытание проекта, и авторы подчёркивают, что в будущем у игроков ещё появятся возможности опробовать игру до релиза.

Главным нововведением Ruiner 2 станет кооперативный режим на трёх человек, чего не было в оригинале. При этом дата выхода сиквела пока остаётся неизвестной.