Первый геймплейный трейлер RUINER 2 демонстрирует кооперативный режим, обмен оболочками, синергию и многое другое

Reikon Games показала новый взгляд на RUINER 2, грядущую киберпанк-экшен-RPG roguelike, и она обещает стать отличным продолжением. Мы можем поближе познакомиться с оболочками в действии и увидеть, как они взаимодействуют друг с другом в битвах, где вам понадобится каждое преимущество для выживания.

Игроки возвращаются в Ренгкок, где выживание во многом сводится к убийству или смерти. Хорошая новость в том, что вы можете принимать на себя панцири любых боссов, которых вы победите, высвобождая их силу на ваших врагов.

Каждая оболочка обладает собственными способностями и четырьмя различными путями улучшения на выбор, при этом вы можете использовать три разных варианта в каждом забеге. А ещё вы можете пригласить до трёх друзей для совместной игры, что создаёт возможности для невероятных синергий, способных уничтожить даже самых отъявленных врагов, благодаря системе крафта и улучшений, которая демонстрирует определённую глубину даже на этой ранней стадии.

Игра всё ещё находится на ранней стадии разработки, и кадры в трейлере не отражают финальную версию, но они дают хорошее представление о хаосе, который вас ждёт после выхода игры. В настоящее время открыта регистрация на закрытое пре-альфа-тестирование, которое начнётся 27 апреля.