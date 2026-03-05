RUINER 2 анонсирована для PC - кооперативный экшн с глубокой ролевой системой

Студия Reikon Games анонсировала RUINER 2, продолжение культового экшн-шутера 2017 года. Игра выйдет на PC через Steam и Epic Games Store, точная дата релиза пока не объявлена.

RUINER 2 превращает привычный бой с видом сверху в системную ролевую игру с элементами экшена. Игроки вернутся в индустриальный мир Ренкока и окружающие пустоши, где корпорации контролируют жизнь и смерть, а единственный путь к свободе — пробиться сквозь толпы врагов.

Главная новинка — система Shell, позволяющая управлять тремя боевыми телами с уникальными стилями, способностями и ролями. Смена Shells в бою и комбинирование их навыков создают смертоносные синергии как в одиночной игре, так и в кооперативе до трех игроков.

RUINER 2 предлагает глубокую прокачку Shells с четырьмя навыками и разветвленными узлами, систему крафта и ограниченные ресурсы для снаряжения. Игрокам предстоит создавать свои билды, прокачивать хакера и выстраивать стратегию, где риск всегда сопровождается вознаграждением.

Без микротранзакций — все преимущества зарабатываются в игре. RUINER 2 обещает динамичный бой, продуманный прогресс и бесконечный эндгейм в мрачных закоулках Ренкока.