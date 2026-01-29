Слух: Bloober Team готовит ремейк скандальной Rule of Rose

Студия Bloober Team, известная по ремейку Silent Hill 2, а также Cronos: The New Dawn, Layers of Fear и другим хоррорам, обновила сайт, посвященный предстоящему анонсу загадочной игры. На главной странице теперь можно увидеть не только таймер, но и розу, под которой написана таинственная фраза — в переводе она звучит как «Какие-то вещи никогда не покидают стены. Они лишь учатся ждать».

Также появился интерактивный значок воспроизведения. Если нажать на него, включится запись, в которой некий мужчина читает стихотворение «Больная роза» Уильяма Блейка.

Обновленная главная страница сайта

Геймеры увидели во всем этом намек, что команда готовится к анонсу ремейка Rule of Rose. Это скандальный хоррор 2006 года, который вызвал в свое время споры из-за «жестоких и непристойных» тем в основе, из-за чего в итоге попал под запрет в таких странах, как Великобритания, Австралия и Новая Зеландия.

Часть пользователей все же сомневается, что студия работает именно над этим проектом. Правда о том, что зашифровали разработчики, раскроется только когда истечет таймер — 15 февраля.

Сейчас Bloober Team работает над несколькими играми, включая таинственную Project M и ремейк первой Silent Hill, который в начале октября 2025 года перешел в активную стадию производства. До этого в сети также обратили внимание на новую торговую марку Onyx: The Dark Grip, которую зарегистрировала команда.