Слух: Bloober Team готовит ремейк скандальной Rule of Rose

Студия Bloober Team, известная по ремейку Silent Hill 2, а также Cronos: The New Dawn, Layers of Fear и другим хоррорам, обновила сайт, посвященный предстоящему анонсу загадочной игры. На главной странице теперь можно увидеть не только таймер, но и розу, под которой написана таинственная фраза — в переводе она звучит как «Какие-то вещи никогда не покидают стены. Они лишь учатся ждать».
Также появился интерактивный значок воспроизведения. Если нажать на него, включится запись, в которой некий мужчина читает стихотворение «Больная роза» Уильяма Блейка.
Геймеры увидели во всем этом намек, что команда готовится к анонсу ремейка Rule of Rose. Это скандальный хоррор 2006 года, который вызвал в свое время споры из-за «жестоких и непристойных» тем в основе, из-за чего в итоге попал под запрет в таких странах, как Великобритания, Австралия и Новая Зеландия.
Часть пользователей все же сомневается, что студия работает именно над этим проектом. Правда о том, что зашифровали разработчики, раскроется только когда истечет таймер — 15 февраля.
Сейчас Bloober Team работает над несколькими играми, включая таинственную Project M и ремейк первой Silent Hill, который в начале октября 2025 года перешел в активную стадию производства. До этого в сети также обратили внимание на новую торговую марку Onyx: The Dark Grip, которую зарегистрировала команда.
Было бы прикольно. Как только ее объявят, физическая копия для PS2 сразу упадёт в цене. Ещё бы вспомнили другие разработчики про свои подобные игры, например, ту же Haunting Ground.
Haunting Ground ремастера точно никогда не будет. В его ремейке надо сюжет сильно править, а то в наше время будет много воплей. Без этих перчиков гемплей там средний.
Жаль, для своего времени там была вполне хорошая графика, учитывая мощность PS2. Игру так и не прошел, почему-то эмулятор тогда глючило, а после, так и не вернулся, надо бы в список добавить.
Haunting Ground подороже будет, просела Rule of Rose.
Можно не переживать, скандальных и непристойных тем в ремейке не будет 😎
Их и в оригинале нет, тот же Haunting Ground намного провокационней. Это случай когда игру утопил раздутый фейк, её было проще запретить чем разбираться.
Крайне е**нутейшая игра).Но в ремейке градус того пи**еца явно преуменьшат,если вообще не уберут.Хотя как по мне там нет какой-то жести,скорее психодел не более того.