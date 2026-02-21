Разработчик Rule the Waves 3 рассказал о деталях нового дополнения и будущем серии

Создатель серии хардкорных военно-морских стратегий Rule the Waves Фредрик Валлин поделился подробностями о развитии третьей части франшизы и контенте грядущего расширения. Проект Rule the Waves 3 выделяется среди симуляторов высокой исторической достоверностью, охватывая период от эпохи первых броненосцев до появления ракетных крейсеров.

В недавнем интервью разработчик объяснил главные трудности при создании игры. Одной из ключевых особенностей стала реализация достоверной системы командования. В бою пользователь напрямую управляет лишь своим флагманом, а приказы остальным соединениям отдает через систему сигналов. Подчиненные корабли находятся под управлением искусственного интеллекта и могут интерпретировать команды по-разному в зависимости от боевой обстановки. Также Валлин отметил сложность балансировки эпохи поздних технологий из-за отсутствия в реальной истории масштабных сражений флотов с применением крылатых ракет.

Грядущее платное дополнение призвано значительно расширить возможности симулятора. Игроки получат доступ к генератору быстрых боев, позволяющему столкнуть флоты любых государств в заданных условиях. Для любителей реальной истории появится набор готовых миссий, среди которых операция против линкора Бисмарк, битва у Ла-Платы и морские сражения за Гуадалканал. Самым ожидаемым нововведением станет автономный конструктор кораблей, в котором пользователи смогут проектировать любые суда без ограничений по бюджету и уровню технологий, присущих сюжетной кампании. Также появится редактор собственных сценариев.

Касательно будущего серии Фредрик сообщил, что разработка четвертой части в данный момент не планируется. У автора есть идеи по адаптации игровых механик для эпохи паруса или периода становления броненосного флота второй половины девятнадцатого века, однако подобные проекты потребуют полной переработки темпа глобальной кампании. Пока же разработчики сосредоточены на поддержке текущей игры и готовят параллельно с дополнением ряд бесплатных обновлений базовой версии, включающих улучшения на основе отзывов сообщества.