Состоялся релиз дополнения Expanded Battles для морской стратегии Rule the Waves 3

Студия Naval Warfare Simulations и издатель Matrix Games выпустили масштабное расширение Expanded Battles для симулятора морских сражений Rule the Waves 3. Новое дополнение уже доступно для покупки на цифровой платформе Steam по цене 710 рублей. Для запуска этого контента потребуется наличие базовой версии игры. Русский язык официально не поддерживается.

Расширение предлагает игрокам новые инструменты для моделирования исторических и гипотетических морских столкновений 20 века. В состав дополнения вошли 8 заранее подготовленных сценариев. Среди них 6 исторических битв, таких как Сражение в Желтом море 1904 года и Бой в Датском проливе 1941 года, а также 2 гипотетических конфликта. 1 из вымышленных столкновений описывает морской бой в Средиземном море в эпоху холодной войны в 1970 году.

Главными нововведениями стали редактор кораблей и редактор сценариев. Теперь пользователи могут воссоздавать реально существовавшие суда или проектировать собственные уникальные линкоры, а затем делиться ими с сообществом. Редактор сценариев позволяет гибко настраивать параметры боя в исторический период с 1890 по 1970 годы, задавать маршруты движения для искусственного интеллекта и определять технологии сторон.

Для тех игроков, кто предпочитает быстрые сражения, разработчики добавили систему генерации случайных боев. Она позволяет в 1 клик создать столкновение любых масштабов, выбрав страны, погодные условия и год конфликта. Пользователи могут столкнуть флоты с равным технологическим уровнем развития или проверить, как проявит себя эскадра времен 2 мировой войны против кораблей из ранней ракетной эры. Игроки в отзывах отмечают, что встроенный генератор позволяет настроить матч всего за 10 секунд.