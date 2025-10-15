Добро пожаловать в Серую Зону: анонсирован тактический хоррор-шутер Rules of Engagement: The Grey State

Студия Grey State Studio (создатели Ring of Elysium) представила свой новый проект — Rules of Engagement: The Grey State, бесплатный тактический хоррор-шутер с элементами RPG, который готовится к выходу на ПК. События игры разворачиваются в зловещем измерении под названием Серая Зона — мире между реальностью и кошмаром, где обитают чудовищные создания и спрятаны древние инопланетные артефакты.

Игроки возьмут на себя роль элитного оперативника Страйдера, которому поручено найти загадочный артефакт под названием «Вершина», скрытый в самом сердце аномалии. Однако путь к нему усеян опасностями, а охотников за наградой — множество.

Основой геймплея станет режим PvEvP: игроки спускаются в Серую Зону, где им предстоит сражаться с монстрами, искать экипировку и решать — эвакуироваться с добычей или рискнуть всем ради главного трофея. В решающий момент начинается обратный отсчёт, и тогда начинается битва не только с тварями, но и с другими отрядами за место на спасательном вертолёте.

В альфа-тесте будут доступны три класса: «Кувалда» (тяжеловес со щитом и молотом), «Пироман» (мастер контроля огня и газа) и «Фантом» (тихий убийца из тени). Релиз Rules of Engagement: The Grey State запланирован на 2026 год, а на странице проекта в Steam подтверждён русский перевод.