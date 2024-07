Бывшие сотрудники Electronic Arts анонсируют новую баскетбольную видеоигру The Run: Got Next

Мир видеоигр скоро пополнится ещё одним интересным проектом. Play by Play, молодая студия, основанная в 2021 году Скоттом Пробстом, экс-продюсером Electronic Arts, анонсировала The Run: Got Next — игру, посвящённую уличному баскетболу.

Фанатам жанра придётся немного подождать: релиз намечен на 2025 год. Игра выйдет на PlayStation 5, Xbox Series S/X и PC. Кстати, желающие уже могут добавить её в свой список желаемого в Steam, где недавно открылась страница проекта.

Что же нас ждёт? Разработчики не стремятся создать очередной серьёзный симулятор. Вместо этого они обещают динамичный аркадный геймплей, пропитанный духом уличного баскетбола. Игрокам предстоит участвовать в матчах формата «три на три», причём это можно будет делать как в одиночку, так и в команде. Главная цель? Стать лучшим игроком в квартале, выполняя эффектные трюки и оттачивая мастерство.

Интересной особенностью The Run: Got Next станет возможность набрать в свою команду легендарных уличных баскетболистов. У каждого из них будут свои сильные и слабые стороны, так что придётся хорошенько подумать над составом, чтобы максимально эффективно использовать таланты игроков.

Разработчики не скупятся на обещания. Они говорят о самых легендарных кортах по всему миру, уникальном стилизованном визуальном стиле и тщательно проработанных анимациях. А вот чего в игре точно не будет, так это микротранзакций, влияющих на геймплей, — новость, которая наверняка порадует многих геймеров.