Геймплейный трейлер NBA The Run показал ставку на быстрый уличный баскетбол

NBA The Run получила первый официальный геймплейный трейлер — и он довольно чётко даёт понять, на что делает ставку проект. Вместо симуляции «под телевизионную трансляцию» разработчики уходят в сторону динамичных матчей 3 на 3 с участием звёзд НБА и легенд стритбола. Темп, судя по ролику, ближе к аркаде: быстрые розыгрыши, акцент на эффектные моменты и минимум пауз.

На мой взгляд, это разумный ход — ниша серьёзных симуляторов уже занята, а вот зрелищный «уличный» формат давно проседает. Вопрос лишь в глубине: удержит ли игра интерес дольше первых ярких матчей. Релиз намечен на июнь 2026 года для консолей и ПК.