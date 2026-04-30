NBA THE RUN 2026 г.
Инди, Спорт, Баскетбол
3.8 10 оценок

Геймплейный трейлер NBA The Run показал ставку на быстрый уличный баскетбол

butcher69 butcher69

NBA The Run получила первый официальный геймплейный трейлер — и он довольно чётко даёт понять, на что делает ставку проект. Вместо симуляции «под телевизионную трансляцию» разработчики уходят в сторону динамичных матчей 3 на 3 с участием звёзд НБА и легенд стритбола. Темп, судя по ролику, ближе к аркаде: быстрые розыгрыши, акцент на эффектные моменты и минимум пауз.

На мой взгляд, это разумный ход — ниша серьёзных симуляторов уже занята, а вот зрелищный «уличный» формат давно проседает. Вопрос лишь в глубине: удержит ли игра интерес дольше первых ярких матчей. Релиз намечен на июнь 2026 года для консолей и ПК.

выв ывф

Надеюсь как и в nba2k26 добавят донат.

