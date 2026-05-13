NBA The Run выйдет 9 июня. Уличный баскетбол возвращается

NBA The Run от Play by Play Studios получила дату релиза — 9 июня 2026 года. Игра выйдет на PlayStation 5, Xbox Series X|S и PC (Steam).

Игру анонсировали ещё в октябре 2025 года, и с тех пор она на слуху у всех, кто скучает по NBA Street. Во многом интерес подогревает команда разработчиков: в Play by Play Studios работают ветераны EA Sports, а за звук отвечает DJ Bobbito Garcia — тот самый голос культовой серии с PlayStation 2 .

Что по режимам. Три штуки на старте:

— классические 3 на 3. Каждый берёт одного игрока, ищет матчмейкинг или собирает пати с друзьями Knockout Solos — управляешь всей командой из трёх игроков сам. Совсем другой темп и скиллчеки

— управляешь всей командой из трёх игроков сам. Совсем другой темп и скиллчеки Knockout Friends — приватные турниры до 48 человек. Можно против AI, можно с друзьями против AI, можно друг против друга

Закрытые плейтесты идут с начала мая. Следующий — 16 мая, и туда уже добавят персонажа Spin Cycle и режим Knockout Solos. Все желающие могут зарегистрироваться в Steam.

Что по игрокам. Больше 30 действующих звёзд NBA плюс 5 вымышленных уличных легенд. Среди подтверждённых: Леброн Джеймс, Стефен Карри, Кевин Дюрант, Лука Дончич, Яннис Адетокунбо и многие другие. Отдельная тема — Rookie Variants: молодые версии звёзд с уникальными статами. Например, Карри времён Golden State '09 или Дюрант в майке Seattle SuperSonics.

Издания и цены:

Стандартное — $29.99

Deluxe — $39.99. В комплекте три Rookie Variants (Карри, Дончич, Дюрант) и 1000 CRED — местной валюты для покупки джерси, данков, насмешек и прочей косметики

Что важно: микротранзакций нет. Всё открывается через игру. Играете — зарабатываете CRED — тратите в магазине. Никаких лутбоксов.

Что говорят те, кто уже пробовал.

Журналист USA Today поиграл в закрытом плейтесте и остался доволен: игра не прощает «балхоггеров» (тех, кто тащит мяч на себя), каждый персонаж ощущается по-своему, а матчи быстрые и держат в тонусе. Из минусов — мелкие баги с камерой, но до релиза ещё почти месяц.

Как итог: NBA The Run целенаправленно бьёт в нишу, которая пустовала годами. Никаких симуляторных сложностей в духе NBA 2K — только уличный баскетбол с быстрыми турнирами, сменой правил на лету и акцентом на командную игру. Если соскучились по временам NBA Street — есть смысл присмотреться.