Новый трейлер Rune Factory: Guardians of Azuma раскрывает детали игры

Marvelous представила новый трейлер Rune Factory: Guardians of Azuma, демонстрирующий ключевые особенности игры. Поклонников ждут системы строительства деревень, найма NPC, боевая механика и 16 доступных компаньонов.

Действие игры разворачивается в мире Азума, где игроки берут на себя роли Субару и Кагуи. Одному из героев предстоит заключить контракт с драконом, чтобы стать танцором Земли. После катастрофического Небесного Коллапса Азума лежит в руинах, и задача игроков – восстановить деревни и спасти мир от надвигающегося бедствия.

Игрокам предстоит строить здания и фермы, что поможет улучшать характеристики персонажей. Привязанность к компаньонам откроет их поддержку в боях, где можно использовать заклинания, мечи и даже зонтики. Для исследования доступен верховой транспорт.

Игра выйдет 30 мая на Nintendo Switch и ПК.