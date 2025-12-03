Стратегия RuneQuest: Warlords во вселенной Глоранты выйдет в декабре

Издательство Slitherine совместно со студией Virtuos готовится выпустить новый проект по мотивам известной настольной ролевой системы, существующей уже более сорока лет. Речь идет о тактической стратегии RuneQuest: Warlords, которая перенесет геймеров в мифический мир Глоранты. Релиз игры в сервисе Steam запланирован на 9 декабря 2025 года.

События тайтла разворачиваются в эпоху бронзового века, что отличает проект от привычных фэнтези в средневековом антураже. Сюжетная линия стартует в 1608 году по местному летоисчислению. Игрокам предстоит взять на себя роль Хальгрима, чемпиона племени из региона Таластар. Главная цель протагониста заключается в объединении союзников, среди которых окажутся эльфы и даже представители Империи Луны, ради противостояния вторжению орд Хаоса. Одиночная кампания рассчитана на 18 миссий, наполненных сражениями и сюжетными поворотами.

Геймплей представляет собой классическую пошаговую стратегию. Бои проходят на картах с разметкой, где ключевое значение имеют ландшафт и правильное позиционирование войск. Разработчики внедрили механику зоны контроля, которая заставляет противников вступать в бой или маневрировать, избегая бездумных атак. Для перемещения и ударов используются очки действия, которые можно расходовать на сложные тактические приемы вроде фланговых атак. Важную роль играет магическая система, основанная на рунах и связи героев с богами пантеона Глоранты.

В RuneQuest: Warlords доступны три игровые фракции: защитники из Таластара, разрушительные силы Хаоса и организованная Империя Луны. Примечательно, что проект отличается невысокими системными требованиями: для комфортной игры в рекомендуемых параметрах указана видеокарта уровня GeForce GTX 950. Разработчики также подтвердили наличие текстовой локализации на русский язык.