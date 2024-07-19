В Runes of Mystery анонсировали открытие PvP сервера

Никто не надеялся, но это случилось! Впервые за 7 лет во вселенной Runes of Magic открывается новый сервер от турецких издателей с открытым PvP миром – «Chaos Reign». Разработчики утверждают, что истинные смельчаки смогут сражаться между собой, соревноваться в рейтингах, а также получать добычу с других игроков. Планируемая дата выхода – июль-август 2024 года.

Runes of Mystery: Игроки без оружия дерутся в локации Рейвенфелл

По словам команды Alchemist Game Studios, на момент 19 июля 2024 года сервер уже готовится к открытию и проходит последние необходимые испытания. Оба сервера – стандартный «Twilight» и ожидающийся «Chaos Reign», будут существовать параллельно друг другу, а персонажи на обоих серверах смогут увидеться на осадах гильдий или в аренах. Разработчики уже предоставили игрокам полный список ожидаемых дополнений игрового мира, которые должны будут помочь игроку погрузиться в мир открытого PvP.

Что ждёт игроков на сервере

Новости о выходе нового PvP сервера в Runes of Mystery уже взбудоражили многих людей, кто ранее имел опыт игры на подобных серверах. К сожалению, последний широко известный сервер с таким направлением был закрыт вместе с другими русскоязычными серверами. Несомненно, многие по сей день помнят его название – «Райдо» остаётся в сердцах у многих истинных фанатов PvP. Чем же отличаются PvP сервера от обычных?

58 уровень развития персонажа – открыты подземелья Даланиса и Арена Варнокена .

– открыты подземелья Даланиса и Арена Варнокена Упрощённое повышение уровня – игроки будут получать х10 опыта за выполнение заданий.

– игроки будут получать х10 опыта за выполнение заданий. Открытое PvP , где каждый игрок может сражаться с другими игроками и принуждать тех к бою.

, где каждый игрок может сражаться с другими игроками и принуждать тех к бою. Система выпадения предметов с игроков , где при победе в PvP игрок может случайным образом отобрать часть снаряжения у другого игрока.

, где при победе в PvP игрок может случайным образом отобрать часть снаряжения у другого игрока. Система выпадения редких предметов с игроков, где победитель сражения может случайным образом получить боевой трофей за поверженного игрока.

где победитель сражения может случайным образом получить боевой трофей за поверженного игрока. Система рангов и выбор фракции, где игроки сами решают, к какой стороне им примкнуть.

Runes of Mystery: Группа игроков после хорошего PvP в локации Сребропад

Фракции и бонусы

Каждый игрок, играющий на PvP сервере, должен будет выбрать для себя путь, по которому продолжит игру. Это может быть путь доблестного паладина или коварного разбойника, поджидающего других игроков под покровом ночи возле моста Варанаса.

Путь справедливости

Если игрок выбирает «положительный» путь, то он без зазрений совести сможет сражать негативных персонажей, которые выбрали путь «злодея». Положительные персонажи соревнуются между собой в рейтингах по сражённым негодяям, тем самым определяя между собой самых лучших и сильных в данном направлении игроков. Люди, выбравшие путь доблестного воина, особо ценятся новичками и готовы прийти на помощь в трудную минуту.

Путь раздора

Их противники – игроки, выбравшие путь «злодея». Они не стесняются нападать на беззащитных новичков, устраивают засады всем, кому только пожелают. Их не очень любят стражники, зато эти игроки воистину сильны духом и их почти невозможно сломить – они дадут отпор и словом, и в бою. Игроки, занимающие лидирующие позиции в данном рейтинге – настоящие машины для убийства.

Runes of Mystery: Игрок призывает к бою в локации Лагерь Альянса

Для каждой фракции существуют собственные бонусы, так или иначе облегчающие или усложняющие игру. Также на сервере планируется проведение особых PvP событий, где игроки смогут получить ценные предметы за участие и победу. На сервере также будут действовать арены и осады гильдий, за победу на которых также будут засчитываться очки в общие рейтинги. Самые активные и сильные игроки будут награждаться в разных номинациях. По словам разработчиков, игроков будут ждать ежедневные, еженедельные и ежемесячные турниры.

Итог

Готовящийся к релизу сервер уже смог заинтересовать многих игроков из России и стран Европы. Данное направление интересно не только бывалым воякам, но и новичкам, которые ранее не имели опыта на PvP серверах. Игроки уже очень скоро смогут соревноваться друг с другом, объединяться в команды и выходить на поле боя. Всё это лишь подтверждает, что хоть игра уже и не так популярна, но интерес комьюнити к массовым сражениям до сих пор не угас. Будем ждать новостей!