В Runes of Mystery вышло новое крупное обновление: Глава III "Древние царства"

Разработчики Runes of Mystery представили для игроков новое игровое дополнение — заключительную часть Главы III под названием «Древние царства». Обновление вышло 4 октября 2024 года и привлекло значительное количество новичков во вселенной Runes of Magic. В данном обновлении игрокам предстоит не только повысить уровень персонажа до 62, но также исследовать несколько древних королевств и помочь жителям земель континента Зандория.

Runes of Mystery: босс Явака из Храма Ракши

Что нового в обновлении?

Уровень развития персонажа повышен до 62.

Открыты новые локации «Северный Янусский лес» и «Пустыня Лимо».

Открыты новые подземелья «Храм Ракши» и «Гробница Кавака».

Осуществлена балансировка комбинаций классов.

Корректировки в работе античит-системы.

Система создания Зодиакальных питомцев

Зодиакальные питомцы — спутники, которые дают различные бонусы, такие как увеличение получаемого опыта, таланта, добычи, а также параметров персонажа. Они бывают разных видов и стихий, и могут становиться взрослее, когда хозяин достигает успехов в игровых событиях. Каждый игрок может иметь несколько питомцев и пополнять свою коллекцию во время новых фестивалей.

Runes of Mystery: Зодиакальные питомцы

Чтобы получить зодиакального питомца, игрок должен посещать игровые события и фестивали, на которых можно заработать особые предметы — Стихии. Собрав определённое количество Стихий, их нужно объединить и попросить у Норы Колези обменять их на питомца. Таким же образы игроки могут повысить ранг питомцев.

Активировано осеннее событие «Фестиваль Кваса»

Наступила осень в Таборее, а значит и во всей вселенной Runes of Magic начался Квасной Фестиваль! Каждую осень в игровом мире созревают грейпфруты и лучшие мастера открывают свои лавки, чтобы порадовать игроков бесплатными угощениями, которые временно повышают параметры. На протяжении всего фестиваля игроки могут посещать игровые события и мини-игры, на которых можно зарабатывать подарки.

Runes of Mustery: Официантка с события Квасного Фестиваля

За победы и активное участие в играх, игроки могут получать сертификаты, которые можно обменять на комплект наград у распорядителя мероприятия. Этот и другие фестивали очень популярны у игроков, поскольку дают возможность пополнять коллекцию костюмов и ездовых питомцев.