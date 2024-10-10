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Runes of Mystery 22.01.2024
Экшен, Ролевая, Мультиплеер, MMO, Условно-бесплатная, От третьего лица, Фэнтези
7.2 6 оценок

В Runes of Mystery вышло новое крупное обновление: Глава III "Древние царства"

Alchemist Game Studios

Разработчики Runes of Mystery представили для игроков новое игровое дополнение — заключительную часть Главы III под названием «Древние царства». Обновление вышло 4 октября 2024 года и привлекло значительное количество новичков во вселенной Runes of Magic. В данном обновлении игрокам предстоит не только повысить уровень персонажа до 62, но также исследовать несколько древних королевств и помочь жителям земель континента Зандория.

Runes of Mystery: босс Явака из Храма Ракши
Runes of Mystery: босс Явака из Храма Ракши

Что нового в обновлении?

  • Уровень развития персонажа повышен до 62.
  • Открыты новые локации «Северный Янусский лес» и «Пустыня Лимо».
  • Открыты новые подземелья «Храм Ракши» и «Гробница Кавака».
  • Осуществлена балансировка комбинаций классов.
  • Корректировки в работе античит-системы.

Система создания Зодиакальных питомцев

Зодиакальные питомцы — спутники, которые дают различные бонусы, такие как увеличение получаемого опыта, таланта, добычи, а также параметров персонажа. Они бывают разных видов и стихий, и могут становиться взрослее, когда хозяин достигает успехов в игровых событиях. Каждый игрок может иметь несколько питомцев и пополнять свою коллекцию во время новых фестивалей.

Runes of Mystery: Зодиакальные питомцы
Runes of Mystery: Зодиакальные питомцы

Чтобы получить зодиакального питомца, игрок должен посещать игровые события и фестивали, на которых можно заработать особые предметы — Стихии. Собрав определённое количество Стихий, их нужно объединить и попросить у Норы Колези обменять их на питомца. Таким же образы игроки могут повысить ранг питомцев.

Активировано осеннее событие «Фестиваль Кваса»

Наступила осень в Таборее, а значит и во всей вселенной Runes of Magic начался Квасной Фестиваль! Каждую осень в игровом мире созревают грейпфруты и лучшие мастера открывают свои лавки, чтобы порадовать игроков бесплатными угощениями, которые временно повышают параметры. На протяжении всего фестиваля игроки могут посещать игровые события и мини-игры, на которых можно зарабатывать подарки.

Runes of Mustery: Официантка с события Квасного Фестиваля
Runes of Mustery: Официантка с события Квасного Фестиваля

За победы и активное участие в играх, игроки могут получать сертификаты, которые можно обменять на комплект наград у распорядителя мероприятия. Этот и другие фестивали очень популярны у игроков, поскольку дают возможность пополнять коллекцию костюмов и ездовых питомцев.

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Комментарии: 3
Ваш комментарий
MORDORR

Официантка с события Квасного Фестиваля ;

1
ze1n_82

трэшак так и прет по последним новостям)

0
AT_Sagor

Почему игра, вышедшая в этом году, выглядит так, как будто бы у неё уже 20-и летний стаж?

0