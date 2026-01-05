Игрок в RuneScape потратил три года на сбор огромной коллекции сокровищ, чтобы открыть их за один раз

Мы часто слышим истории о невероятном терпении геймеров: кто-то годами строит города в Minecraft, кто-то проходит Elden Ring без получения урона. Но уровень выдержки в MMORPG — это отдельная лига. Представьте, что вы три года подряд получаете подарки на день рождения, но не распаковываете их, складывая в гигантскую гору, чтобы однажды устроить себе самый грандиозный праздник в жизни. Именно такой «дофаминовый взрыв» организовал себе один из ветеранов Old School RuneScape, и это зрелище привлекло внимание всего сообщества ММО-игры.

Популярный стример и создатель контента по OSRS под ником Pen Sir объявил о завершении своего эпического марафона. В течение почти трех лет он выполнял специальные задания-головоломки, но вместо того, чтобы сразу забирать награды, он складировал запечатанные сундуки. На данный момент его коллекция насчитывает более 10 000 ящиков.

В преддверии масштабного анбоксинга, которое состоялось 3 января, Pen Sir поделился своими эмоциями. По его словам, за все время он случайно открыл всего один ящик и потерял еще около 80 штук по глупости в PvP-зоне. Все остальные сокровища остались нетронутыми.

Когда я нажимаю на кнопку "Время в игре", система просто говорит мне выйти на улицу и потрогать траву

— иронизирует игрок над своим увлечением.

Изначально целью накопления была победа в клановом ивенте, который в итоге так и не состоялся, но азарт коллекционирования взял свое. Теперь, играя на хардкорном режиме, который запрещает торговлю с другими игроками, Pen Sir надеется получить редчайшую экипировку Третьей Эпохи.

Чтобы справиться с искушением открыть сундуки раньше времени, геймер использовал симуляторы лута и еженедельно обновлял свои таблицы с расчетами вероятностей. «Последние пару ночей я спал всего по 1-2 часа, я в невероятном предвкушении», — признался стример перед финальным стримом. Для сообщества OSRS это событие стало сродни падению первой костяшки в гигантской цепи домино, которую выстраивали годами.