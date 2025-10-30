Игроки RuneScape могут навсегда избавиться от микротранзакций в игре через голосвание

Компания Jagex запустила голосование, которое может стать самым значимым событием в истории RuneScape. Разработчики предложили игрокам самим решить судьбу микротранзакционной системы Treasure Hunter, существующей в игре с 2014 года. Если опрос на официальном сайте наберёт 100 тысяч голосов «за», система будет полностью удалена. Всего за несколько часов после запуска голосования уже было собрано более половины необходимого количества голосов.

Генеральный директор студии Джон Беллами в официальном обращении признал, что нынешняя система монетизации «со временем подорвала целостность и дух RuneScape». По его словам, элементы, позволяющие игрокам пропускать важные этапы развития персонажа, лишили игру глубины и ощущения прогресса — тех качеств, за которые её полюбили миллионы.

В случае положительного исхода голосования Jagex не только уберёт из продажи более 200 предметов, но и запустит годовую программу восстановления игрового баланса, включающую переработку ежедневных заданий, очистку мира Гиелинор и корректировку боевой системы.

Беллами отметил, что компания рассматривает это решение как «возможность вернуть справедливость и честность игровому опыту». Судя по темпам голосования, RuneScape действительно стоит на пороге крупнейших изменений за всё время существования — и на этот раз решение находится в руках самих игроков.