Рейд Fractured Archive в Old School RuneScape, обещает стать сложным испытанием с боссами и финальной эпической битвой

Команда Jagex объяснила в недавнем посте в блоге, что Fractured Archive находятся глубоко под Гиелинором, в древней пещере, где бог Гутикс хранил свои самые ценные вещи. Игроки отправятся в Разрушенный архив на рейд, где столкнутся с "агентами других богов, любопытными существами, стражами Гутикса и другими". Задача игроков — не допустить, чтобы содержимое архива попало не в те руки.

В рейде «Fractured Archive» будет использоваться подход в стиле «Театра крови». Это значит, что игрокам предстоит сразиться с несколькими полу-боссами, не сталкиваться с комнатами-головоломками, а затем принять участие в финальной битве с эпическим боссом на заключительном этапе рейда. Примечательно, что игроки смогут пройти рейд «Fractured Archive» в одиночку, но сначала Jagex сосредоточится на оптимизации рейда для 2–8 игроков. Кроме того, разработчик предупреждает, что прохождение Fractured Archive в одиночку будет «сложным».

Будет доступен тренировочный режим, в котором игроки смогут сразиться с любым боссом в рейде и потренироваться в его убийстве на обычной сложности. Однако этот режим не будет доступен при выходе игры, а появится через несколько недель после выхода рейда. Это поможет сохранить соревновательный дух в первые дни и сделает каждое прохождение более захватывающим, пока игроки не разберутся в рейде.

При выходе игры полная потеря команды приведет к сбросу рейда. В течение нескольких недель после релиза мы перейдём на систему вайпов в стиле The Old Republic, где у вас будет бесконечное количество попыток, но награды будут уменьшаться, а ресурсы — истощаться.

Для доступа к Fractured Archive потребуется пройти задание «Пока Гутикс спит». Мы знаем, что из-за этого некоторые сборки не смогут получить доступ к заданию, но в будущем блоге мы расскажем, как сделать так, чтобы все игроки могли получить доступ, так что советуем вам не беспокоиться.