Релиз World of Warcraft совершенно не напугал разработчиков RuneScape

World of Warcraft от Blizzard давно закрепила за собой статус настоящего титана среди многопользовательских игр, на фоне которого меркнет большинство конкурентов в жанре MMO даже сейчас. Казалось бы, во время зарождения и феноменального успеха в далеком 2004 году, студия Jagex, стоявшая за куда более скромной RPG под названием RuneScape, должна была сильно паниковать из-за неминуемого оттока аудитории. Однако всё было с точностью да наоборот: независимые разработчики тогда просто задыхались от собственного ошеломительного успеха.

В архивном интервью, которое вновь привлекло внимание зарубежных журналистов, директор по дизайну RuneScape Марк Огилви признался, что студия совершенно не переживала из-за триумфального выхода WoW. У Jagex было два мощнейших козыря в рукаве, крыть которые гигант вроде Blizzard просто физически не мог. Речь шла об невероятной скорости обновления контента и доступности продукта.

RuneScape могла запуститься буквально на любом «калькуляторе» того времени через обычный веб-браузер. Благодаря упрощенному геймдизайну программисты успевали регулярно выпускать новые порции свежего контента — скорость реакции и близость к сообществу компенсировали любые технические ограничения в графике. Аудитория разработчиков искренне любила эту формулу.

На самом деле наша база игроков была не особо заинтересована в переходе в WoW. Думаю, выход их игры слегка повлиял на приток совершенно новой аудитории в тот момент, но откровенно говоря: мы всё равно регистрировали десятки тысяч новых учетных записей каждый божий день. Единственное, с чем мы в Jagex тогда отчаянно боролись, так это с физической нехваткой рук. Мы попросту не могли нанимать сотрудников и собирать серверы достаточно быстро, чтобы справляться с той лавиной новых регистраций, которую получали.

— отмечает Огилви.

Спустя два десятка лет ни World of Warcraft, ни RuneScape так и не растеряли свою преданную аудиторию. Обе игры продолжают входить в топы лучших классических MMORPG на рынке и регулярно получают обновления.