RuneScape 27.02.2002
Ролевая, Мультиплеер, Условно-бесплатная
6.4 76 оценок

Релиз World of Warcraft совершенно не напугал разработчиков RuneScape

Gutsz Gutsz

World of Warcraft от Blizzard давно закрепила за собой статус настоящего титана среди многопользовательских игр, на фоне которого меркнет большинство конкурентов в жанре MMO даже сейчас. Казалось бы, во время зарождения и феноменального успеха в далеком 2004 году, студия Jagex, стоявшая за куда более скромной RPG под названием RuneScape, должна была сильно паниковать из-за неминуемого оттока аудитории. Однако всё было с точностью да наоборот: независимые разработчики тогда просто задыхались от собственного ошеломительного успеха.

В архивном интервью, которое вновь привлекло внимание зарубежных журналистов, директор по дизайну RuneScape Марк Огилви признался, что студия совершенно не переживала из-за триумфального выхода WoW. У Jagex было два мощнейших козыря в рукаве, крыть которые гигант вроде Blizzard просто физически не мог. Речь шла об невероятной скорости обновления контента и доступности продукта.

RuneScape могла запуститься буквально на любом «калькуляторе» того времени через обычный веб-браузер. Благодаря упрощенному геймдизайну программисты успевали регулярно выпускать новые порции свежего контента — скорость реакции и близость к сообществу компенсировали любые технические ограничения в графике. Аудитория разработчиков искренне любила эту формулу.

На самом деле наша база игроков была не особо заинтересована в переходе в WoW. Думаю, выход их игры слегка повлиял на приток совершенно новой аудитории в тот момент, но откровенно говоря: мы всё равно регистрировали десятки тысяч новых учетных записей каждый божий день. Единственное, с чем мы в Jagex тогда отчаянно боролись, так это с физической нехваткой рук. Мы попросту не могли нанимать сотрудников и собирать серверы достаточно быстро, чтобы справляться с той лавиной новых регистраций, которую получали.

— отмечает Огилви.

Спустя два десятка лет ни World of Warcraft, ни RuneScape так и не растеряли свою преданную аудиторию. Обе игры продолжают входить в топы лучших классических MMORPG на рынке и регулярно получают обновления.

MNM 777

Что это за Операция Флешпойнт на минималках ? )

И даже там лица выглядели получше чем в этой RuneScape

5uperNova

Напугали XD