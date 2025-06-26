RuneScape 3: Руководство Jagex признало вред микротранзакций и объявило о плане их отмены

Разработчики RuneScape 3 из студии Jagex сделали громкое заявление: новая глава компании Джон Беллами признал, что агрессивная модель микротранзакций "отравила" игру и нанесла ей серьезный вред.
В обращении к игрокам Беллами заявил: «Наша модель микротранзакций разрушает RuneScape. Пора с этим что-то делать». Он подчеркнул, что это не пустые обещания: «Эпоха испорченной RuneScape 3 подходит к концу».
Ключевые обещания:
- Постепенный отказ от микротранзакций: Процесс начнется уже в июле 2024 года с отключения системы Treasure Hunter.
- Долгосрочная цель: Сохранение MMO на десятилетия вперед и возвращение игрокам чувства причастности, характерного для Old School RuneScape (где монетизация считается менее разрушительной).
- Ориентация на фидбэк: Jagex подчеркивает, что процесс займет время: «Мы хотим сделать всё правильно и не навредить самой игре».
Почему это решение? Jagex опирается на данные опроса игроков 2024 года:
- 42% считают, что микротранзакции ухудшают их опыт.
- 86% платящих игроков недовольны Treasure Hunter.
- 60% ушедших игроков назвали микротранзакции причиной ухода.
- 63% бывших игроков вернутся, если убрать платные уровни и казино-механику.
Это беспрецедентный шаг для крупной MMO, признающей пагубное влияние собственной монетизации.
Главное чтобы это не было лишь пиар акцией, декларируемые результаты которой потом потихоньку отменят. Будет ли это заразительным возможно, но точно уверен, что единицы декларируемое не похерят позднее.
На мой игровой опыт микротранзакции практически не влияют, ибо я стараюсь выбирать игры, где их вообще нет.