RuneScape 3: Руководство Jagex признало вред микротранзакций и объявило о плане их отмены

Разработчики RuneScape 3 из студии Jagex сделали громкое заявление: новая глава компании Джон Беллами признал, что агрессивная модель микротранзакций "отравила" игру и нанесла ей серьезный вред.

В обращении к игрокам Беллами заявил: «Наша модель микротранзакций разрушает RuneScape. Пора с этим что-то делать». Он подчеркнул, что это не пустые обещания: «Эпоха испорченной RuneScape 3 подходит к концу».

Ключевые обещания:

Постепенный отказ от микротранзакций: Процесс начнется уже в июле 2024 года с отключения системы Treasure Hunter. Долгосрочная цель: Сохранение MMO на десятилетия вперед и возвращение игрокам чувства причастности, характерного для Old School RuneScape (где монетизация считается менее разрушительной). Ориентация на фидбэк: Jagex подчеркивает, что процесс займет время: «Мы хотим сделать всё правильно и не навредить самой игре».

Почему это решение? Jagex опирается на данные опроса игроков 2024 года:

42% считают, что микротранзакции ухудшают их опыт.

86% платящих игроков недовольны Treasure Hunter.

60% ушедших игроков назвали микротранзакции причиной ухода.

63% бывших игроков вернутся, если убрать платные уровни и казино-механику.

Это беспрецедентный шаг для крупной MMO, признающей пагубное влияние собственной монетизации.