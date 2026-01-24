RuneScape преодолела отметку в $3 млрд выручки за всё время существования

Легендарная MMORPG RuneScape вместе с Old School RuneScape достигла важного финансового рубежа: суммарная выручка серии превысила $3 млрд. Об этом сообщили представители британской игровой индустрии на фоне празднования 25-летия франшизы.

Проект, начавшийся в начале 2000-х как браузерная Java-игра, за четверть века превратился в одну из самых долгоживущих и узнаваемых онлайн-игр в мире. Сегодня студия Jagex, базирующаяся в Кембридже, насчитывает более 600 сотрудников, а активное сообщество RuneScape, по словам компании, является крупнейшим за всю историю игры.

Генеральный директор Jagex Джон Беллами отметил, что этот успех был бы невозможен без игроков: по его словам, юбилей и финансовый результат — заслуга прежде всего преданной аудитории, которая поддерживает игру на протяжении десятилетий. С этим согласились и представители британского правительства, подчеркнув вклад Jagex в развитие национальной креативной индустрии.

В честь 25-летия Jagex запустила инициативу RS25 — серию стримов, внутриигровых событий и анонсов, посвящённых будущему RuneScape, Old School RuneScape и новому проекту RuneScape Dragonwilds. Праздничная программа рассчитана на весь январь.

В то же время юбилей проходит на фоне неоднозначных событий. В 2025 году Jagex провела сокращения сотрудников в непрофильных подразделениях, объяснив это реструктуризацией и стремлением сосредоточиться на развитии игр. Кроме того, студия столкнулась с критикой из-за сокращения поддержки Pride-мероприятий, что руководство объяснило желанием избежать конфликтов и возможной негативной реакции части аудитории.