RuneScape Reignited отменили спустя 12 дней после анонса - разработчики прислушались к игрокам

Jagex отказалась от RuneScape Reignited — нового режима, который должен был позволить новичкам и вернувшимся игрокам начать приключение с чистого листа. Проект представили 3 октября на RuneFest 2026, но уже 15 октября разработчики объявили о его отмене. Причиной стала негативная реакция части сообщества, опасавшегося, что новый режим расколет аудиторию вместо того, чтобы помочь развитию MMORPG.

Креативный директор Мод Райан признал, что команда неправильно оценила ожидания игроков. По его словам, разработчики получили множество отзывов и решили не повторять ошибки прошлого. Он напомнил, что прежние решения, принятые без должного учёта мнения сообщества, надолго изменили боевую систему RuneScape, а на исправление последствий ушло больше десяти лет. «Очевидно, мы промахнулись с этой идеей, поэтому продолжать работу над ней не будем», — заявил он.

Игроки опасались, что Reignited фактически разделит сообщество между двумя версиями игры. Вместо создания отдельного режима многие предпочли бы увидеть ресурсы разработчиков направленными на улучшение уже существующей RuneScape. Судя по реакции на отмену, решение Jagex встретили положительно: некоторые пользователи назвали его важным шагом к восстановлению доверия к студии.

При этом компания не отказывается от планов привлечь новую аудиторию. С 2 по 12 декабря в RuneScape пройдёт десятидневный бесплатный период, во время которого новые персонажи и аккаунты без активной подписки с 2 июня смогут получить доступ к платным мирам и контенту Members. Разработчики также готовят руководство для новичков, обновлённое вступительное приключение и другие улучшения. Запуск плагинов по-прежнему запланирован на 19 октября.

Несмотря на отмену Reignited, планы развития RuneScape на 2027 год остаются в силе. Jagex обещает завершить старые сюжетные линии, выпустить новое крупное задание и переработать навык «Ловкость». Кроме того, на RuneFest была анонсирована RuneScape 4 — следующая версия MMORPG на Unreal Engine, подробностей о которой пока немного. Похоже, разработчики решили сделать ставку не на параллельный старт для игроков, а на развитие самой игры, которую сообщество поддерживает уже почти три десятилетия.