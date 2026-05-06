Уголь из Old School RuneScape обогнал Ethereum по росту ценности в этом году

Аналитический профиль Arkham в социальной сети X поделился необычной статистикой. Согласно их данным, внутриигровой уголь из игры Old School RuneScape оказался более выгодным активом, чем 1 из крупнейших криптовалют Ethereum. В этом году стоимость угля в экономике игры выросла примерно на 40 процентов, тогда как рост Ethereum составил чуть более 30 процентов.

Конечно, это гипотетическое сравнение. Чтобы получить реальную прибыль, игроку пришлось бы купить облигации Old School RuneScape, конвертировать их во внутриигровое золото, приобрести на них уголь в соотношении 1 к 1, а затем нарушить правила игры, продав золото за реальные деньги. Тем не менее статистика показывает, что такой метод принес бы больше дохода, чем вложения в крипторынок, который в начале года оказался в состоянии, которое аналитики называют спиралью залоговой смерти.

Стабильность угля в Old School RuneScape объясняется его постоянной востребованностью. В игре этот ресурс используется для выплавки различных слитков, что обеспечивает ему надежное применение в отличие от децентрализованной валюты. Пользователи сети отмечают ироничность того факта, что экономика многопользовательской игры, основанная на средневековом ремесле, оказалась более сбалансированной. При этом экономика Old School RuneScape не состоит из простых крестьян, как могут подумать сторонние наблюдатели. Игроки активно занимают свои ниши и могут влиять на рыночные процессы, подобно тому пользователю, который съел более 500000 форелей для манипуляции рыбным рынком.