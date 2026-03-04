В RuneScape обновили боевую систему и повысили максимальный уровень до 120

Студия Jagex выпустила масштабное обновление для MMORPG RuneScape, направленное на модернизацию боевой системы. Патч под названием Модернизация боевых стилей стал частью программы Путь к восстановлению и вышел спустя 3 месяца после начала бета-тестирования. Разработчики также недавно отказались от спорной системы микротранзакций, чтобы вернуть доверие игроков. По словам создателей, за 14 лет механики стали наслаиваться друг на друга, из-за чего система казалась перегруженной и непонятной. Главная цель апдейта заключается в поднятии минимального порога вхождения без снижения максимального потенциала для опытных пользователей.

Ключевым нововведением стало повышение максимального уровня для навыков Атака, Сила, Дальний бой и Магия до 120. Это сделано для балансировки их с навыком Некромантии, который появился в 2023 году и уже имел такой лимит. Кривая урона за уровень была перебалансирована для сглаживания разницы между 99 и 120 уровнями. У игроков есть время до 20 ноября, чтобы достичь новых высот, иначе они потеряют свои плащи Завершителя.

Достижение 120 уровня также дает новые бонусы при экипировке соответствующих плащей. Плащ Атаки увеличивает шанс попадания на 2 процента. Плащ Силы восстанавливает дополнительные 2 процента здоровья при использовании способностей Расчленение, Резня и Бойня. Для магов плащ увеличивает длительность заклинаний Сглаза в 2 раза, однако это правило не распространяется на заклинания Опутывание и Блокировка телепортации в режиме сражений между игроками ради сохранения баланса. Экипировка плаща Дальнего боя дает шанс в 10 процентов сохранить выпущенные стрелы.

На базовом уровне сражений также произошли существенные изменения. Автоматические атаки заменены на базовые атаки с фиксированным глобальным временем восстановления в 1.8 секунды. Базовые способности теперь генерируют больше адреналина для обеспечения гибкости в будущих корректировках темпа. Пороговые способности подверглись переработке, а Младшие способности были полностью удалены из игры. Бойцы ближнего боя получили новый ресурс под названием Жажда крови, который тратится на Улучшенные способности для создания более осмысленного игрового цикла. В ближайшее время разработчики планируют рассказать о масштабной переработке системы Аур.