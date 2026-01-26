В Великобритании рассматривают дело о краже виртуальной валюты в Old School Runescape на полмиллиона фунтов

Британский апелляционный суд приступил к рассмотрению прецедентного дела, связанного с хищением внутриигровых активов в популярной MMORPG Old School Runescape. Обвиняемым выступает бывший разработчик контента студии Jagex Эндрю Лейкман. Ему вменяется кража 705 миллиардов золотых монет с аккаунтов пользователей. Следствие оценивает реальную рыночную стоимость похищенной валюты примерно в 543 тысячи фунтов стерлингов.

Согласно материалам дела, Лейкман не имел права управлять аккаунтами игроков, однако использовал учетные данные своих коллег из службы восстановления доступа. Он проник в 68 богатых учетных записей, вывел оттуда виртуальное золото и продал его на сторонних площадках за биткоины и фиатные деньги. Центральной проблемой судебного разбирательства стал юридический статус игровых ресурсов. Защита настаивала на прекращении дела, утверждая, что виртуальные монеты не являются имуществом в понимании Закона о краже 1968 года.

Судья первой инстанции ранее согласился с доводами защиты и постановил, что игровые деньги нельзя украсть в уголовно-правовом смысле. В своем решении он указал, что золото в игре не обладает признаком конкурентности, так как его запас бесконечен, а получение валюты одним игроком не лишает этой возможности других. Суд охарактеризовал внутриигровые ценности как чистую информацию, которая отличается от реальных денег или физических объектов.

Прокуратура обжаловала это решение, настаивая на том, что золото Old School Runescape должно считаться нематериальным имуществом. Обвинение указывает на то, что виртуальная валюта имеет реальную стоимость, торгуется за деньги и контролируется конкретными пользователями. Юристы проводят параллели с криптовалютами, отмечая, что необходимо различать сам программный код и функциональный актив, который он представляет.