Авторы Runescape: Dragonwilds хотят добавить поддержку модов, хардкорный режим и приватные сервера

Runescape всегда была особенной — не только благодаря своей атмосфере и олдскульной графике, но и благодаря сильному, преданному сообществу игроков. Именно сообщество, по словам креативного директора Runescape: Dragonwilds Рича Турека, вдохновляет разработчиков на создание спин-оффа, в котором игроки получат больше свободы, чем когда-либо.

Одним из важнейших шагов в этом направлении станет поддержка модов и приватных серверов. Турек подтвердил, что моддинг «определенно в планах», пусть и не стоит в текущей дорожной карте. По его словам, возможность игрокам настраивать игровой процесс под себя — неотъемлемая часть философии Dragonwilds.

«Мы хотим, чтобы игроки могли запускать собственные серверы и менять настройки. Какие именно — пока обсуждаем, но цель ясна: дать сообществу максимум инструментов для творчества», — отметил Турек.

Параллельно разработчики работают над основным игровым циклом, чтобы убедиться: в базовой версии игры будет достаточно контента, которым можно наслаждаться. И только потом — полноценная поддержка пользовательских изменений, как визуальных, так и геймплейных.

Моды в MMORPG — это не только способ разнообразить игру, но и акт доверия между разработчиками и игроками. Турек прямо говорит, что стремится воспроизвести в Dragonwilds ту атмосферу «уютного хаоса», которая делала Runescape по-настоящему живой и непредсказуемой. Вдохновение он черпает даже из неофициальных проектов вроде Project Zanaris, где идея «испортить» игру становится формой фанатского творчества.

Но это не всё, что ждёт игроков в будущем. Среди планов — хардкорный режим, вдохновлённый классической MMO, но с уникальными особенностями в духе Runescape, а также новые магические и дальнобойные специализации, очаровательные существа и ещё больше возможностей для исследования мираl.

Пока что Runescape: Dragonwilds доступна в раннем доступе в Steam.