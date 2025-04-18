Игроки жалуются на графику и производительность RuneScape: Dragonwilds: проблемы с TAA и оптимизацией на UE5

Состоялся релиз RuneScape: Dragonwilds, нового сурвайвал-экшена во вселенной RuneScape от студии Jagex. Проект, выполненный на движке Unreal Engine 5, предлагает игрокам исследовать неизведанные земли, строить и выживать. Однако запуск не обошелся без технических проблем, на которые активно жалуются пользователи на форумах, в частности на Reddit.

Основная масса претензий связана с реализацией сглаживания и общей производительностью. Игроки сообщают, что без использования TAA картинка страдает от сильного алиасинга, мерцания объектов и заметных артефактов вроде "шахматной" сетки (checkerboarding), что делает визуальный ряд сломанным.

При включении TAA, по словам пользователей, возникает другая проблема – чрезмерное размытие в движении (ghosting) и общая замыленность изображения. Некоторые игроки отмечают, что такая картинка вызывает дискомфорт и даже головную боль, так как глаза постоянно пытаются сфокусироваться.

Кроме проблем со сглаживанием, поступают жалобы и на производительность. Владельцы даже мощных ПК (упоминаются конфигурации с 7800X3D и 7900XTX, а также 4080) сообщают о низком FPS, статтерах и невозможности добиться стабильных 60 кадров в секунду без снижения настроек или активации апскейлеров вроде DLSS/FSR.

Дополнительное недовольство вызвал недавний патч, после которого, по сообщениям, из графических настроек пропала возможность выбора метода сглаживания, оставив только один принудительный вариант (вероятно, TSAA/TSR, стандартный для UE5).

Некоторые игроки также отмечают геймплейное сходство Dragonwilds с Valheim и другими представителями жанра выживания. Часть сообщества находит игру интересной, но выражает надежду на скорые патчи от Jagex, которые исправят озвученные технические недочеты и улучшат оптимизацию.