Пекло Ашенфолла: для RuneScape: Dragonwilds вышло крупное обновление раннего доступа и геймплейный трейлер

Компания Jagex официально выпустила контентное обновление 0.12.0 под названием Umbral Sands для кооперативного симулятора выживания RuneScape: Dragonwilds. В честь релиза разработчики опубликовали полноценный геймплейный трейлер RuneScape: Dragonwilds - Umbral Sands Gameplay Trailer, подробно демонстрирующий новые локации. Этот патч стал последним масштабным расширением игры в рамках раннего доступа перед запланированным на 15 сентября 2026 года полноценным релизом версии 1.0.

Главным нововведением стало появление выжженного пустынного региона - пески Умбрал. Вместе с локацией в игру внедрили механику выживания под названием «Солнечный ожог». При нахождении под прямыми лучами солнца персонажи начинают стремительно терять влагу и здоровье, что вынуждает игроков передвигаться строго от тени к тени, строить укрытия и носить защитную одежду. Пустыня также таит в себе ловушки с зыбучими песками, затягивающими невнимательных путешественников под землю.

В игру добавили новые ресурсы — адамантовую руду и тисовые деревья, которые позволили поднять максимальный уровень навыков добычи и деревообработки до 99. Пользователи получили доступ к крафту продвинутого адамантового снаряжения, брони из кожи красного дракона и ярких магических мантий Бесконечности. Пустынные земли населили калфиты, древние элементали кот-хаар и опасные боссы, включая Калфитскую Королеву и красного дракона Фузана. Победив приспешников на арене «Пещера испытаний», игроки смогут заработать легендарный Обвешанный плащ.

Дополнительно в патче переработали интерфейс окон персонажа, добавили 43 достижения в Steam, расширили возможности кастомизации героев и внедрили ездовой ковёр-самолёт. Разработчики полностью изменили структуру ремесленных верстаков и запустили хардкорный режим испытаний «Горнило кошмаров» против сильнейших монстров континента. Автоматическая загрузка файлов обновления 0.12.0 уже доступна всем владельцам проекта на персональных компьютерах.